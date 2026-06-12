Iván Cepeda lleva a Abelardo de la Espriella ante la CPI y sacude la recta final de las elecciones presidenciales.

Los señalamientos incluyen presuntos vínculos con estructuras paramilitares y solicitudes de investigación tanto en Colombia como en instancias internacionales.

La campaña presidencial en Colombia sumó un nuevo episodio de alta tensión política luego de que el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunciara la presentación de una denuncia penal contra su rival en la segunda vuelta presidencial, Abelardo de la Espriella. La acción fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación y también ante la Corte Penal Internacional (CPI), a pocos días de que los colombianos regresen a las urnas para definir al próximo presidente del país.

Durante una rueda de prensa realizada en Bogotá, Cepeda aseguró que la denuncia se sustenta en presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito. Según explicó, los hechos estarían relacionados con estructuras paramilitares que operaron en Colombia durante los años más críticos del conflicto armado.

El anuncio se produce en un momento decisivo de la campaña electoral. La segunda vuelta presidencial está prevista para el 21 de junio y las más recientes mediciones de intención de voto muestran una contienda altamente polarizada entre ambos candidatos.

¿Por qué Iván Cepeda denunció a Abelardo de la Espriella?

El senador y candidato presidencial sostuvo que existen nuevos elementos documentales y testimoniales que, en su criterio, justificarían una nueva investigación sobre la presunta relación de De la Espriella con integrantes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Cepeda afirmó que parte de los hechos denunciados giran alrededor de la Fundación Iniciativas de Paz (Fipaz), una organización creada en medio del proceso de desmovilización paramilitar. Según el candidato de izquierda, diversos testimonios y documentos recopilados durante años permitirían profundizar en el papel que habría desempeñado el abogado dentro de ese contexto.

Iván Cepeda lleva a Abelardo de la Espriella ante la CPI y sacude la recta final de las elecciones presidenciales. Fuente: EFE Ernesto Guzmán

Asimismo, aseguró que solicitará que las autoridades determinen si existió algún grado de participación directa o indirecta en actividades relacionadas con las estructuras paramilitares.

¿Qué delitos menciona la denuncia presentada ante la Fiscalía y la CPI?

De acuerdo con las declaraciones públicas de Cepeda, la denuncia contempla tres presuntos delitos principales:

Concierto para delinquir agravado.

Financiación del terrorismo.

Enriquecimiento ilícito.

El candidato también argumentó que algunos de los hechos denunciados podrían estar vinculados con crímenes de lesa humanidad, razón por la cual decidió acudir a la Corte Penal Internacional además de la justicia colombiana.

Según explicó, busca que se revisen actuaciones judiciales del pasado y que se analicen nuevas evidencias que, a su juicio, no habrían sido valoradas de manera suficiente en investigaciones anteriores.

¿Qué respondió Abelardo de la Espriella a las acusaciones?

La reacción del candidato de ultraderecha no tardó en llegar. A través de sus redes sociales, De la Espriella calificó la denuncia como una “cortina de humo” y aseguró que los señalamientos forman parte de una estrategia política en medio de la campaña presidencial.

El abogado sostuvo que las acusaciones carecen de fundamento y vinculó la decisión de Cepeda con denuncias que él mismo había realizado previamente sobre presuntas irregularidades electorales.

De la Espriella también insistió en que la controversia busca desviar la atención de otros debates que han marcado la recta final de la campaña.

¿Qué papel tendría la Corte Penal Internacional en este caso?

Cepeda solicitó que la CPI evalúe los hechos denunciados bajo el argumento de que estarían relacionados con posibles crímenes de lesa humanidad y que existirían aspectos que no habrían sido investigados de forma exhaustiva por la justicia nacional.

La Corte Penal Internacional tiene competencia para analizar determinados delitos de carácter internacional cuando se cumplen requisitos específicos establecidos en el Estatuto de Roma. No obstante, cualquier eventual actuación dependerá de los procedimientos y evaluaciones propias de ese organismo.

Con información de EFE.-