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La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente a la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación, luego de que ordenara la suspensión temporal del presidente Gustavo Petro dentro de una investigación por presunta participación en política.

La medida disciplinaria fue adoptada mientras el organismo evalúa si la congresista incurrió en posibles irregularidades al expedir el controvertido auto que buscaba apartar al mandatario de sus funciones.

La decisión del Ministerio Público representa un giro inesperado en uno de los episodios políticos más tensos de las últimas semanas. Lo que comenzó como una actuación contra el jefe de Estado terminó derivando en una investigación contra la propia congresista que promovió la medida.

¿Por qué la Procuraduría suspendió a Gloria Arizabaleta?

Según explicó el ente de control, la representante habría ordenado una medida cautelar sin cumplir con los procedimientos y requisitos establecidos por la ley. La Procuraduría considera que la congresista pudo haber actuado sin la competencia necesaria para tomar una decisión de ese alcance de manera individual.

La investigación busca establecer si la actuación de Arizabaleta podría constituir una falta disciplinaria gravísima e incluso configurar un posible prevaricato por acción, una conducta que se presenta cuando un servidor público emite decisiones contrarias al ordenamiento jurídico.

Procuraduría suspende a Gloria Arizabaleta tras ordenar apartar a Gustavo Petro de la Presidencia. Representación con IA

Por esa razón, el organismo decidió separarla temporalmente de sus funciones mientras avanza el proceso disciplinario.

¿Qué pasó con la suspensión de Gustavo Petro?

La polémica comenzó cuando se conoció un auto firmado por Arizabaleta que ordenaba suspender provisionalmente al presidente Gustavo Petro hasta el cierre de la segunda vuelta presidencial.

La congresista argumentó que la medida era necesaria dentro de la investigación que adelanta la Comisión de Acusación por presunta participación en política. Sin embargo, la decisión fue cuestionada de inmediato por expertos constitucionalistas, funcionarios del Gobierno y varios sectores políticos.

Las críticas se concentraron en que una sola integrante de la Comisión no tendría facultades para adoptar una determinación de semejante magnitud sin la intervención de otras instancias previstas en la Constitución.

¿La Comisión de Acusación puede suspender al presidente de Colombia?

El debate jurídico gira precisamente alrededor de este punto. Aunque la Comisión de Investigación y Acusación es el organismo encargado de investigar a los presidentes de la República, distintos especialistas han señalado que la suspensión de un mandatario requiere procedimientos adicionales y la participación de otras corporaciones del Estado.

De acuerdo con las interpretaciones más difundidas, cualquier eventual sanción contra el presidente debe pasar por etapas posteriores que involucran al Congreso, particularmente al Senado de la República.

Por ello, diversos juristas sostuvieron que la medida anunciada por Arizabaleta difícilmente podría producir efectos jurídicos inmediatos.

¿Hasta cuándo estará suspendida Gloria Arizabaleta?

La Procuraduría determinó que la suspensión se extenderá hasta el próximo 20 de julio de 2026. En la práctica, esto significa que la congresista no regresaría a sus funciones durante el actual periodo legislativo.

La medida también implica que Arizabaleta dejará de ejercer la presidencia de la Comisión de Investigación y Acusación mientras se desarrollan las actuaciones disciplinarias en su contra.

Entretanto, el proceso relacionado con la presunta participación en política del presidente Petro continuará su curso por las vías institucionales correspondientes.

¿Qué consecuencias tiene esta decisión para la investigación contra Petro?

La suspensión de Arizabaleta no significa el cierre de las investigaciones que actualmente se adelantan contra el presidente. Los expedientes seguirán su trámite dentro de los mecanismos establecidos por la Constitución y la ley.

Sin embargo, la salida temporal de la representante modifica el panorama dentro de la Comisión de Acusación y elimina cualquier posibilidad de que prospere la medida cautelar que buscaba apartar al mandatario antes de la segunda vuelta presidencial.