La discusión política en Colombia suma un nuevo capítulo a pocas semanas del cambio de Gobierno.

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El senador y líder de la oposición Iván Cepeda aseguró que no reconocerá la autoridad del presidente electo, Abelardo De La Espriella, si este no renuncia a su ciudadanía estadounidense antes de asumir el cargo el próximo 7 de agosto.

El congresista sostuvo que la permanencia de esa nacionalidad, sumada a interrogantes sobre su relación con autoridades de Estados Unidos, plantea dudas sobre la defensa de la soberanía nacional y anunció que, de no aclararse la situación, promoverá acciones de desobediencia civil pacífica.

Las declaraciones fueron entregadas durante una rueda de prensa en la que Cepeda fijó la posición que tendrá como uno de los principales líderes de la oposición frente al nuevo Gobierno.

¿Por qué Iván Cepeda dice que no reconocerá a Abelardo De La Espriella como presidente?

El senador manifestó que existen condiciones que, en su criterio, deben cumplirse antes de que Abelardo De La Espriella asuma la Presidencia de Colombia.

Entre ellas mencionó la renuncia a la ciudadanía estadounidense, la aclaración sobre una eventual relación con agencias de seguridad de ese país, como la DEA, y explicaciones sobre actuaciones que, según afirmó, podrían comprometer la soberanía judicial colombiana.

Cepeda aseguró que, si esas exigencias no se cumplen, no reconocerá la autoridad del mandatario electo y ejercerá oposición mediante mecanismos de desobediencia civil pacífica.

Según explicó, su posición obedece a la necesidad de garantizar que quien ocupe la Jefatura del Estado tenga un compromiso exclusivo con los intereses nacionales en caso de presentarse diferencias entre Colombia y Estados Unidos.

Cepeda anuncia que no reconocerá a De La Espriella como presidente si mantiene su ciudadanía de Estados Unidos. EFE

¿Qué cuestionamientos existen sobre la ciudadanía estadounidense de De La Espriella?

La ciudadanía estadounidense del presidente electo ya había sido motivo de debate durante la campaña presidencial.

Semanas antes de la segunda vuelta, un grupo de académicos y juristas expresó que esa nacionalidad podría generar interrogantes de carácter jurídico, ético y político para ejercer la Presidencia de la República, debido a los compromisos adquiridos al obtenerla.

En contraste, esos mismos expertos señalaron que la nacionalidad italiana de De La Espriella no representaría inconvenientes legales para ejercer el cargo.

Hasta el momento, el presidente electo no ha anunciado públicamente una renuncia a su ciudadanía de Estados Unidos.

¿Cuándo asumirá la Presidencia Abelardo De La Espriella?

De acuerdo con el calendario constitucional, Abelardo De La Espriella asumirá la Presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto, fecha en la que finalizará el mandato del presidente Gustavo Petro.

Con información de EFE.-