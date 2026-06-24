Iván Cepeda aceptó los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial y reconoció a Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia.

El senador Iván Cepeda confirmó públicamente que acepta el resultado de la segunda vuelta presidencial una vez avanzado el escrutinio oficial. Con esta declaración, el dirigente del Pacto Histórico reconoció el triunfo de Abelardo de la Espriella y contribuyó a despejar las dudas que persistían tras una elección marcada por una diferencia mínima entre los candidatos.

En su mensaje a la nación, Cepeda afirmó: “En este estadio del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso, que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República”.

Al mismo tiempo, destacó la votación obtenida por su sector político y sostuvo que se trata del mejor resultado alcanzado por los movimientos progresistas en una elección presidencial.

Cómo quedaron los resultados de la segunda vuelta presidencial en Colombia

Los resultados oficiales mostraron una de las contiendas más cerradas de los últimos años. Abelardo de la Espriella obtuvo cerca de 13 millones de votos y superó a Iván Cepeda por aproximadamente 250.000 sufragios, una diferencia inferior al 1% de la votación total.

El candidato de izquierda resaltó lo ajustado del resultado y señaló que existió una distancia mínima entre ambas campañas. En ese contexto, calificó la diferencia como “extraordinariamente estrecha”, mientras destacaba el respaldo obtenido por el Pacto Histórico en las urnas.

Iván Cepeda reconoció oficialmente la victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial y aceptó los resultados del escrutinio. EFE / Carlos Ortega

Qué dijo Iván Cepeda sobre las denuncias durante la campaña electoral

A pesar de reconocer la victoria de su adversario, Cepeda aclaró que su decisión no implica abandonar los cuestionamientos planteados durante el proceso electoral. El dirigente aseguró que continuará exponiendo situaciones que considera relevantes para comprender el desarrollo de la campaña presidencial.

El senador sostuvo que aceptar el escrutinio “no significa renunciar a la verdad” y también señaló presuntas irregularidades relacionadas con la contienda. Entre sus críticas mencionó denuncias sobre compra de votos y cuestionamientos por la participación de actores internacionales durante el proceso electoral.

Iván Cepeda anuncia una oposición democrática al gobierno de Abelardo de la Espriella

Tras aceptar la derrota, el dirigente confirmó que asumirá un rol de oposición frente al nuevo Gobierno. Cepeda explicó que el objetivo será ejercer control político desde las instituciones y defender las propuestas impulsadas por los sectores progresistas durante los últimos años.

“Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva”, afirmó el senador. Asimismo, indicó que la oposición buscará proteger las reformas sociales y vigilar las decisiones que adopte la próxima administración en temas económicos, políticos y sociales.

La postura de Cepeda sobre la resistencia y la desobediencia civil pacífica

El líder del Pacto Histórico también se refirió a los mecanismos de movilización que podrían utilizar los sectores que lo respaldan en caso de considerar amenazados determinados derechos o conquistas sociales. Según explicó, cualquier actuación deberá mantenerse dentro de marcos pacíficos.

En ese sentido, aseguró que “asumiremos, de ser necesaria, la resistencia y la desobediencia civil pacífica”. Además, sostuvo que se opondrá a cualquier medida que afecte derechos fundamentales, la libertad de expresión o las políticas sociales implementadas durante los últimos años.

Cómo queda el Pacto Histórico en el Congreso tras las elecciones de 2026

Aunque perdió la Presidencia, el Pacto Histórico conservará una presencia importante en el Congreso colombiano durante el próximo periodo legislativo. La coalición logró consolidar una de las bancadas más numerosas del país en las elecciones legislativas celebradas meses antes.

Actualmente cuenta con 25 escaños en el Senado y 42 curules en la Cámara de Representantes. Además, la legislación colombiana garantiza un asiento en el Senado al candidato que finaliza en segundo lugar en la elección presidencial, por lo que Cepeda continuará participando activamente en la política nacional desde el Congreso.