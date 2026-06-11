De la Espriella lidera la intención de voto para la segunda vuelta y supera a Cepeda a 10 días de las elecciones.

A poco más de una semana de la segunda vuelta presidencial en Colombia, una encuesta ubica a Abelardo de la Espriella al frente de la carrera electoral con una diferencia de casi 8 puntos sobre Iván Cepeda. El estudio refleja un escenario favorable para el candidato de derecha cuando faltan apenas diez días para que los colombianos vuelvan a las urnas.

Según una medición de AtlasIntel divulgada por Revista Semana, De la Espriella registra una intención de voto del 52,2%, mientras que Cepeda se mantiene en 44,5%. El sondeo se realizó entre el 5 y el 10 de junio sobre 3.681 personas y reportó un margen de error de ±2%, además de un porcentaje reducido de ciudadanos que manifestó su intención de votar en blanco.

Cómo llegan De la Espriella y Cepeda a la segunda vuelta

El candidato del movimiento Defensores de la Patria avanzó al balotaje tras imponerse en la primera vuelta con el 43,7% de los votos. Su campaña ha estado centrada en propuestas relacionadas con seguridad, combate al narcotráfico, fortalecimiento de la inversión privada y reactivación del sector minero-energético.

Abelardo de la Espriella aparece al frente de la intención de voto a pocos días de la segunda vuelta presidencial. Fuente: EFE Ernesto Guzmán

Por su parte, Iván Cepeda, respaldado por el Pacto Histórico, obtuvo el 40,9% en la primera ronda y busca continuar el proyecto político impulsado por el presidente Gustavo Petro. Entre sus principales propuestas figuran la profundización de las reformas sociales, la reducción de la desigualdad y la continuidad de los procesos de negociación con grupos armados.

Qué revela la encuesta sobre la percepción de los candidatos

Además de la intención de voto, el estudio analizó la confianza de los ciudadanos en distintas áreas de gobierno. Allí, De la Espriella aparece mejor valorado en temas como seguridad, lucha contra el narcotráfico, economía, control del gasto público, infraestructura, salud y relaciones internacionales.

Cepeda, en cambio, obtiene mejores resultados en asuntos vinculados con la reducción de la pobreza, la desigualdad social y las políticas ambientales. El informe también muestra que el senador registra un nivel de rechazo más elevado que su rival entre los consultados.

La aprobación de Petro, un factor que pesa en la campaña

Otro de los datos destacados del sondeo es la evaluación del actual Gobierno. Más de la mitad de los encuestados expresó una opinión desfavorable sobre la gestión del presidente Gustavo Petro, mientras que poco más de cuatro de cada diez la aprueban.

Este contexto podría influir en la disputa electoral, ya que Cepeda ha defendido la continuidad del denominado “Gobierno del Cambio”, mientras que De la Espriella se presenta como una alternativa opositora. Con el balotaje previsto para el 21 de junio, la campaña entra en su tramo decisivo con una marcada polarización entre dos proyectos políticos contrapuestos.