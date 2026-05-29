Cepeda defendió el acuerdo firmado con las FARC y sostuvo que aún existen compromisos pendientes de implementación.

El candidato presidencial colombiano Iván Cepeda aseguró que, si llega a la Casa de Nariño tras las elecciones de 2026, impulsará nuevamente conversaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque con una estrategia distinta a la aplicada en procesos anteriores. El dirigente del Pacto Histórico afirmó que su objetivo será avanzar hacia resultados concretos y no prolongar negociaciones sin desenlace.

A pocos días de la primera vuelta presidencial, Cepeda defendió la necesidad de insistir en una salida negociada al conflicto armado colombiano, pese al escepticismo que existe en parte de la sociedad después de décadas de diálogos fallidos. El senador remarcó que Colombia no puede resignarse a convivir con la violencia y sostuvo que el país todavía tiene pendientes varios compromisos derivados del acuerdo firmado con las FARC en 2016.

El candidato oficialista también señaló que revisará la política de “paz total” impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro para corregir errores y definir mecanismos más efectivos frente a grupos armados ilegales. En ese contexto, planteó que analizará caso por caso la situación de las disidencias de las FARC y el nivel de voluntad real que tengan para avanzar hacia un proceso de paz.

¿Qué propone Iván Cepeda para negociar con el ELN en Colombia?

Iván Cepeda planteó que retomará las conversaciones con el ELN con la intención de alcanzar acuerdos verificables y con plazos definidos. Según explicó, uno de los principales problemas de procesos anteriores fue la falta de resultados tangibles tras años de reuniones y acercamientos entre los distintos gobiernos y la guerrilla.

El candidato sostuvo que la negociación deberá desarrollarse con mayor rigurosidad y bajo mecanismos que permitan medir avances concretos. Aunque reconoció que existe desconfianza entre la población por el historial de intentos fallidos, recordó que el acuerdo alcanzado con las FARC también enfrentó fuertes dudas antes de concretarse y terminó convirtiéndose en uno de los hitos políticos más importantes de la historia reciente del país.

Iván Cepeda prometió impulsar nuevas negociaciones con el ELN si llega a la presidencia de Colombia. EFE / Carlos Ortega

Iván Cepeda defendió el acuerdo de paz con las FARC y pidió profundizar su implementación

Durante la entrevista, Cepeda aseguró que el acuerdo firmado en 2016 con las FARC produjo cambios significativos en distintas regiones de Colombia, especialmente en zonas rurales golpeadas por décadas de conflicto armado. El dirigente afirmó que ese pacto permitió ampliar la participación política y reducir la idea de que la guerra era la única salida posible para resolver disputas en el país.

Sin embargo, también reconoció que todavía existen compromisos pendientes y dificultades en la implementación del acuerdo. Por ese motivo, sostuvo que un eventual gobierno suyo mantendría como prioridad fortalecer los puntos que aún no fueron cumplidos y avanzar en políticas que consoliden la presencia del Estado en los territorios más afectados por la violencia.

¿Qué pasará con las disidencias de las FARC si Iván Cepeda gana las elecciones?

El candidato presidencial explicó que no todos los grupos armados recibirán el mismo tratamiento y que analizará cada situación de manera individual. Según detalló, la continuidad o no de diálogos con las disidencias dependerá principalmente del compromiso que esas organizaciones demuestren frente a una posible negociación.

Las disidencias de las FARC están integradas por sectores que rechazaron el acuerdo de paz de 2016 o abandonaron posteriormente el proceso de reincorporación. En varias regiones del país, estos grupos retomaron actividades armadas y ocuparon territorios que habían sido dejados por la antigua guerrilla tras la firma del pacto con el Gobierno colombiano.

Elecciones en Colombia 2026: la paz vuelve al centro del debate político

La campaña presidencial volvió a instalar el debate sobre cómo enfrentar el conflicto armado y cuál debe ser la estrategia del próximo gobierno frente a las organizaciones ilegales. Mientras algunos sectores reclaman endurecer las políticas de seguridad, otros defienden la continuidad de negociaciones como mecanismo para intentar reducir la violencia.

En ese escenario, Iván Cepeda busca posicionarse como el candidato que continuará la búsqueda de acuerdos de paz iniciada por Gustavo Petro, aunque con cambios en la metodología de negociación. A días de la votación, el tema se convirtió en uno de los ejes centrales de la discusión electoral y podría influir en la decisión de millones de colombianos.