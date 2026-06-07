Iván Cepeda acusa a Abelardo de la Espriella de querer eliminar 133 entidades del Estado: “Busca acabar con el Estado social de derecho”.

Oficial | Guatemala, Nicaragua y Honduras prohibirán el ingreso de personas que hayan postergado este trámite con su pasaporte

La recta final de la campaña presidencial en Colombia sigue elevando el tono de los enfrentamientos entre los dos candidatos que disputan la segunda vuelta. En medio de actos públicos y pronunciamientos ante sus seguidores, las diferencias sobre el futuro del Estado se han convertido en uno de los principales temas de debate.

Durante una intervención en Cali, Iván Cepeda lanzó una serie de críticas contra las propuestas impulsadas por Abelardo de la Espriella, especialmente aquellas relacionadas con la reducción del aparato estatal. El candidato del Pacto Histórico aseguró que algunas de esas iniciativas tendrían efectos profundos sobre instituciones públicas y programas que actualmente benefician a millones de ciudadanos.

Aunque la discusión gira en torno a asuntos económicos y administrativos, Cepeda sostuvo que detrás de las propuestas existe una visión de país que podría modificar el funcionamiento de entidades clave. Sus declaraciones despertaron nuevamente la atención sobre uno de los temas más sensibles de la campaña presidencial colombiana.

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella chocan por la reducción del Estado

Durante un evento realizado en el Bulevar de Oriente de Cali, Iván Cepeda cuestionó la propuesta de Abelardo de la Espriella de reducir en un 40% la estructura estatal. Según explicó, esta iniciativa implicaría la eliminación de cientos de miles de cargos públicos y la desaparición de diversas instituciones nacionales.

El candidato progresista afirmó que medidas de este tipo afectarían organismos como el Sena, el Fondo Nacional del Ahorro, la Escuela Superior de Administración Pública (Esap) y el Dane. Para Cepeda, la eventual eliminación de estas entidades representaría un cambio significativo en el modelo de Estado vigente en Colombia.

Además, aseguró que la propuesta va más allá de un ajuste presupuestario y tendría consecuencias sobre políticas públicas relacionadas con educación, vivienda, administración pública y producción de estadísticas oficiales. Por ello, insistió en que los ciudadanos deben evaluar cuidadosamente las implicaciones de las iniciativas planteadas en la campaña.

Iván Cepeda defiende la JEP y el Acuerdo de Paz de 2016

Otro de los puntos centrales de las críticas de Iván Cepeda estuvo relacionado con el Acuerdo de Paz de 2016 y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El senador sostuvo que una eventual eliminación de estas estructuras afectaría los procesos de verdad, justicia y reparación dirigidos a las víctimas del conflicto armado.

Cepeda manifestó que las instituciones surgidas tras el acuerdo tienen un papel fundamental en la atención de millones de colombianos que fueron impactados por décadas de violencia. Por esa razón, consideró que cualquier intento de desmontarlas generaría consecuencias para los mecanismos de justicia transicional existentes.

Durante su discurso también cuestionó las posiciones de Abelardo de la Espriella en temas ambientales, particularmente las relacionadas con actividades extractivas. Según afirmó, estas propuestas podrían tener efectos sobre ecosistemas estratégicos y comunidades ubicadas en distintas regiones del país.

Finalmente, el candidato reiteró su invitación a realizar un debate público entre ambos aspirantes presidenciales y anunció acciones legales por la difusión de contenidos creados con inteligencia artificial que, según denunció, utilizan su imagen y voz sin autorización. La controversia refleja el clima de alta polarización que marca la campaña rumbo a la definición presidencial en Colombia.