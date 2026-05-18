Iván Cepeda y Paloma Valencia aparecen en el centro de una nueva medición electoral que volvió a mover el escenario político en Colombia a pocos días de la primera vuelta presidencial. A medida que se acerca la cita en las urnas, crece la atención sobre las cifras que podrían anticipar quiénes llegarían a una eventual definición. La encuesta más reciente, elaborada por la Corporación Miguel Maldonado Manjarrez, mostró un panorama marcado por la dispersión de candidaturas y una fuerte concentración de intención de voto en tres nombres. El estudio se realizó entre el 12 y el 17 de mayo de 2026 y consultó a miles de ciudadanos en distintas regiones del país. Aunque el dato principal parece claro, el trasfondo electoral es más complejo. El voto en blanco, los indecisos y la diferencia entre los principales candidatos también dibujan un escenario abierto que podría cambiar en la recta final de la campaña. Según la medición, Iván Cepeda lidera la intención de voto con 35,3%, mientras que Paloma Valencia aparece en segundo lugar con 27,5%. Ambos serían, de acuerdo con este sondeo, los candidatos que pasarían a una segunda vuelta presidencial. En el tercer puesto figura Abelardo de la Espriella con 20,4%, consolidándose como otro actor fuerte dentro de la disputa. Más atrás aparecen Claudia López con 2,1% y Sergio Fajardo con 2,0%, ambos por debajo del ítem “ninguno”. La encuesta también registró 5,7% de voto en blanco, además de un 2,0% de personas que dijeron no saber o no responder. Estos números reflejan que todavía existe un margen de electores que podría redefinir parte del tablero político. En un escenario proyectado de segunda vuelta, Paloma Valencia obtendría 46,5% frente a 40,3% de Iván Cepeda, según el mismo estudio. El resultado plantea una ventaja para la candidata del Centro Democrático en una eventual definición. La medición fue realizada sobre 5.558 formularios en 85 municipios del país, con un nivel de confianza del 95% y margen de error de 1,68%. Además, incluyó ciudadanos mayores de edad tanto de zonas urbanas como rurales. Más de 41 millones de colombianos están convocados a votar en la primera vuelta presidencial. En este contexto, nuevas encuestas y movimientos de campaña podrían modificar el escenario antes de la jornada electoral.