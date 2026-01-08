Inflación 2025: el dato que publicará el Dane y por qué el salto del salario mínimo mete presión a los precios en 2026. Fuente: Archivo

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) publicará este jueves 8 de enero el dato de inflación anual con el que cerró 2025, una cifra clave porque sirve de referencia para definir hasta qué punto pueden ajustarse los precios de bienes y servicios en Colombia durante 2026.

El dato cobra mayor relevancia este año porque, según estimaciones de analistas económicos, cerca del 45% de la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ajusta de forma directa o indirecta a la inflación de cierre. A esto se suma la decisión del Gobierno de aumentar el salario mínimo en cerca de 23%, un incremento que, de acuerdo con el mercado, agrega presión adicional sobre los precios.

Con el inicio del nuevo año, comienza también el proceso de actualización de tarifas y costos que impactan en el bolsillo de los hogares. Entidades financieras advierten que, una vez definido el salario mínimo y conocido el dato de inflación, se evalúa el efecto sobre arriendos, peajes, cuotas, comparendos y distintos servicios, además de los impactos indirectos asociados a mayores costos laborales.

Qué esperan los analistas para la inflación de cierre de 2025

Las proyecciones del mercado anticipan que la inflación de diciembre habría mostrado una variación mensual del 0,39%, impulsada principalmente por alimentos, servicios y bienes, mientras que algunos precios regulados habrían ayudado a moderar el resultado, según informó Semana.

De cumplirse este escenario, la inflación anual de 2025 se ubicaría en torno al 5,2%, un nivel similar al registrado al cierre de 2024. Este comportamiento confirmaría una pausa en el proceso de desinflación, con presiones persistentes en rubros sensibles del consumo cotidiano.

En el caso de la inflación sin alimentos, los analistas estiman que se habría ubicado apenas por debajo del 5%, mientras que la inflación básica, que excluye alimentos y regulados, se habría mantenido prácticamente estable, reflejando la resistencia de los precios de servicios.

El comportamiento de diciembre estaría explicado, en gran parte, por el aumento en los precios de alimentos perecederos y algunos bienes, mientras que las reducciones en tarifas de electricidad y gas habrían ayudado a contener la suba mensual. A esto se suma la reciente apreciación del peso colombiano, que contribuye a moderar los precios de productos importados y alimentos procesados, según un análisis de Corficolombiana.

Salario mínimo y el riesgo de mayor presión inflacionaria en 2026

Más allá del dato puntual de inflación, uno de los focos de preocupación del mercado está puesto en el fuerte incremento del salario mínimo para 2026, que se ubica muy por encima de los ajustes históricos.

Según estimaciones privadas, el aumento decretado supera ampliamente el umbral técnico utilizado como referencia en años anteriores y marca la mayor brecha real de las últimas dos décadas. En términos reales, el salario mínimo avanzaría más de 17% por encima de la inflación, un registro que no se observaba desde hace años.

Este contexto refuerza los riesgos al alza para la inflación en el corto plazo, en un escenario atravesado además por la evolución del tipo de cambio, la incertidumbre fiscal y las elevadas expectativas inflacionarias. El dato que publicará el Dane será, así, una de las principales señales que seguirá el mercado para anticipar cómo se moverán los precios durante 2026.