El Gobierno de Colombia, a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), establece rigurosas restricciones y la posibilidad de embargos para aquellos individuos que retrasan trámites específicos en su condición de deudores. En este contexto, se ha dado a conocer en qué circunstancias se puede proceder a la confiscación de cuentas bancarias.

Uno de los trámites más relevantes que deben realizar los ciudadanos y contribuyentes en el país es la actualización del RUT (Registro Único Tributario), entre otros procedimientos fiscales obligatorios. Esta medida tiene como objetivo principal fortalecer el cumplimiento tributario y disminuir la evasión.

De acuerdo con las fuentes oficiales, aquellos que no hayan llevado a cabo la actualización podrían enfrentar, en última instancia, el embargo de sus cuentas bancarias. Asimismo, otro de los motivos que pueden llevar a esta acción es la falta de respuesta a la DIAN ante las notificaciones realizadas por una deuda financiera.

El Gobierno embarga cuentas bancarias de ciertos ciudadanos

El incumplimiento de ciertos trámites podría resultar en el embargo de la cuenta bancaria de cualquier habitante. Especialistas en derecho tributario advierten que este tipo de irresponsabilidades puede ser interpretado por el Gobierno Nacional como un intento de evasión.

Es por este motivo que los expertos recomiendan a las personas naturales y jurídicas revisar sus datos ingresados en la DIAN y, sobre todo, el cumplimiento de las obligaciones en los plazos establecidos. Esto, además, permitirá evitar todo tipo de sanciones económicas.

El Gobierno de Colombia advierte sobre embargos por incumplimiento de trámites tributarios (foto: archivo).

Tipos de bienes que el Gobierno puede embargar

El Gobierno de Colombia, a través de la DIAN y otras entidades de cobro, posee la facultad de embargar una amplia gama de bienes en el caso de que una persona o empresa no cumpla con sus obligaciones fiscales. Los bienes más relevantes incluyen los bienes muebles, tales como vehículos, maquinaria, equipos y cuentas bancarias.

Adicionalmente a estos activos tangibles, es posible embargar ingresos futuros, como salarios, pensiones o rentas, ya sea en su totalidad o en un porcentaje establecido por la legislación colombiana.