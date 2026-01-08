Inflación, arriendos y tasas de interés: cómo impactará el salario mínimo de 2026 en la economía colombiana

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) confirmó que las exportaciones colombianas registraron una caída interanual del 2,7% en noviembre, al totalizar ventas externas por US$4.016,6 millones FOB.

El resultado estuvo marcado por un fuerte descenso en los combustibles y productos de industrias extractivas, aunque otros rubros, como el agro y las manufacturas, mostraron un desempeño positivo y evitaron una contracción mayor del comercio exterior.

¿Por qué cayeron las exportaciones en noviembre, según el DANE?

De acuerdo con el informe oficial, el principal factor detrás del retroceso fue la disminución del 26,0% en las exportaciones del grupo de Combustibles y productos de industrias extractivas. Este segmento sigue teniendo un peso determinante en la canasta exportadora del país y cualquier variación negativa impacta de forma directa en el resultado total.

El DANE explicó que la menor dinámica estuvo asociada, principalmente, a la caída en las ventas externas de petróleo, derivados y carbón, productos que tradicionalmente lideran las exportaciones colombianas pero que en noviembre enfrentaron una menor demanda internacional y ajustes en los volúmenes embarcados.

DANE confirmó que las exportaciones colombianas cayeron 2,7% en noviembre. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué sectores sí crecieron en las exportaciones?

Pese al balance negativo general, varios sectores mostraron un comportamiento favorable. Las exportaciones de Manufacturas alcanzaron US$927,4 millones y crecieron 11,5% frente a noviembre del año anterior. Este avance se explicó, sobre todo, por el incremento en las ventas externas de maquinaria y equipo de transporte, así como de productos químicos, que aportaron buena parte del crecimiento del grupo.

Por su parte, el bloque de Agropecuarios, alimentos y bebidas tuvo uno de los mejores desempeños del mes. Las exportaciones de este grupo sumaron US$1.353,7 millones y aumentaron 39,8% en términos interanuales, impulsadas por el fuerte repunte del café sin tostar y de los bananos, dos productos que siguen ganando espacio en los mercados internacionales.

¿Cuáles fueron los principales destinos de las exportaciones colombianas?

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones colombianas en noviembre, con una participación del 27,1% del valor total exportado. A este mercado le siguieron Panamá, China, India, México, Brasil y Ecuador, lo que confirma una canasta de destinos relativamente diversificada, aunque con una alta dependencia del mercado estadounidense.

El DANE destacó que, si bien algunos países mostraron una menor demanda en ciertos productos, otros mercados continuaron absorbiendo volúmenes relevantes de bienes agroindustriales y manufacturados, ayudando a sostener el flujo exportador.

¿Cómo va el balance de exportaciones de Colombia de 2025?

En el acumulado entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones colombianas alcanzaron US$45.655,2 millones FOB, lo que representa un crecimiento del 1,3% frente al mismo periodo de 2024. Este resultado refleja un año con fuertes contrastes entre sectores.

Mientras las exportaciones de Combustibles y productos de industrias extractivas sumaron US$17.617,4 millones y cayeron 17,8% en el acumulado, los productos agropecuarios, alimentos y bebidas registraron ventas externas por US$14.064,3 millones, con un sólido crecimiento del 36,4%. El café y el aceite de palma fueron clave para este desempeño positivo.