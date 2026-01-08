Cambios en la jubilación de mayores de 60 años: la medida oficial que dejará a miles fuera de la pensión contributiva. Imagen: Archivo.

En Colombia, una creciente preocupación afecta a miles de adultos mayores: alcanzar la edad de retiro sin haber cumplido con las semanas de cotización requeridas para acceder a una pensión contributiva.

Con la implementación de la reforma pensional aprobada en 2024, esta problemática se verá aún más acentuada, dado que el acceso al régimen tradicional estará condicionado a los requisitos establecidos por la ley.

El sistema seguirá garantizando una mesada a aquellos que cumplan con la edad y la totalidad de semanas cotizadas. No obstante, aquellos que no logren completar dicho historial laboral serán reubicados en esquemas alternativos que no se consideran una "pensión" en el sentido tradicional.

Cambios en la jubilación para mayores de 60 años

El Gobierno Nacional establece que las edades mínimas para acceder a la pensión en el régimen contributivo tradicional son de 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres. Sin embargo, cumplir con la edad no es suficiente, ya que los interesados deben demostrar al menos 1.300 semanas cotizadas para poder acceder a la pensión de vejez.

Aquellos que no logren alcanzar este requisito, lo que afecta a una considerable cantidad de trabajadores informales o con trayectorias laborales intermitentes, no podrán beneficiarse del esquema contributivo. Esto implica que miles de personas mayores de 60 años que se encuentran próximas a la jubilación podrían quedar excluidas del régimen tradicional.

¿Quiénes correrían el riesgo de perder su pensión contributiva?

El grupo más impactado será el constituido por adultos mayores que, a pesar de haber superado los 60 o incluso 65 años, no lograron cumplir con los años de aportes exigidos.

Los principales perfiles son individuos que han laborado durante toda su vida en la informalidad, quienes han cotizado de manera esporádica y poseen menos de 1.300 semanas, mujeres que cesaron su actividad laboral para dedicarse al cuidado del hogar, así como trabajadores de bajos salarios con trayectorias laborales intermitentes.

¿Qué alternativas tienen los adultos mayores sin semanas cotizadas?

Aunque no perciban una pensión en sentido estricto, los ciudadanos contarán con opciones en el nuevo Sistema de Protección Social por Pilares, que entraron en vigor de manera completa desde julio de 2025:

Pilar semi-contributivo en el contexto actual

Para individuos que cuenten con un total de entre 300 y menos de 1.000 semanas cotizadas, se les otorgará la posibilidad de acceder a una renta vitalicia, la cual será financiada mediante los ahorros acumulados y un subsidio estatal.

Dirigido a aquellos que no han cumplido con las semanas mínimas requeridas y se hallan en una situación de vulnerabilidad, se ofrece un ingreso mensual de apoyo, el cual está sujeto a criterios socioeconómicos.

Este programa tiene como objetivo proporcionar asistencia a quienes más lo necesitan, garantizando así un soporte económico que contribuya a mejorar su calidad de vida.