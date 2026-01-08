Fin a los padres morosos: el Estado aplicará sanciones más severas a los deudores de cuota alimentaria

El Gobierno de Colombia continúa en 2026 con los programas de transferencias monetarias dirigidos a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad, como parte de su estrategia de protección social.

A través del programa Colombia Mayor, más de 1,6 millones de personas siguen recibiendo un apoyo económico mensual destinado a cubrir necesidades básicas, especialmente quienes no cuentan con pensión ni con ingresos suficientes para su sostenimiento.

El programa se mantiene activo durante enero y el resto del año, con pagos que se realizan de forma periódica según el cronograma establecido por Prosperidad Social y los operadores autorizados en cada municipio. Para acceder o continuar recibiendo el subsidio en 2026, los beneficiarios deben presentar la documentación exigida y verificar oportunamente el lugar y la fecha asignados para el cobro.

¿Cuánto pagará Colombia Mayor en enero de 2026?

Según el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), el programa Colombia Mayor entrega un subsidio económico mensual a personas adultas mayores que no cuentan con pensión ni con ingresos suficientes y que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

En enero de 2026, el DPS aún no ha confirmado las fechas exactas del primer ciclo de pagos, aunque el esquema habitual del programa prevé que los giros de enero y febrero se realicen durante la segunda quincena de cada mes, con variaciones según el municipio y el operador de pago.

El monto del apoyo varía según la edad y el lugar de residencia: los mayores de 80 años reciben hasta 225.000 pesos mensuales, mientras que quienes son menores de esa edad acceden a 80.000 pesos. En Bogotá, gracias a un convenio con la Alcaldía, el subsidio para este grupo asciende a 130.000 pesos mensuales.

El Gobierno de Colombia entrega apoyos económicos a más de 1,6 millones de adultos mayores vulnerables. (Foto: archivo).

Banco Agrario en Colombia: una guía básica para recibir subsidios

El Banco Agrario de Colombia, en colaboración con su red de aliados, tiene la responsabilidad de distribuir estos recursos a través de transferencia bancaria o giro, conforme a la preferencia del beneficiario. Cada individuo recibe un mensaje de texto que indica la fecha precisa en la que podrá retirar su dinero.

Asimismo, el estado de los pagos puede ser consultado de manera digital a través del portal web del Banco Agrario. Esta operación se lleva a cabo bajo rigurosos criterios de priorización y con validación de datos en tiempo real, con el fin de asegurar la transparencia del proceso.

Los 4 documentos imprescindibles para cobrar los 80.000 pesos

Si bien el proceso de inscripción no se encuentra disponible en la actualidad, aquellos interesados en formar parte del programa Colombia Mayor deberán presentar cuatro documentos fundamentales una vez que se abra la convocatoria:

Cédula de ciudadanía original.

Certificación del grupo Sisbén IV (grupo A, B o C hasta C1).

(grupo A, B o C hasta C1). Comprobante de residencia o declaración juramentada de domicilio.

o declaración juramentada de domicilio. Formulario de solicitud del programa debidamente diligenciado (se obtiene en la alcaldía).

Es importante señalar que el proceso se lleva a cabo de manera presencial en la alcaldía del municipio de residencia, a excepción de Bogotá, donde corresponde a las Subdirecciones Locales de la Secretaría de Integración Social.