Bancolombia y el Banco Agrario suspenderán la atención presencial un día de la próxima semana en todo el país (Fuente: Grok - creada con IA).

Bancolombia y el Banco Agrario no abrirán sus sucursales el próximo lunes 12 de enero, debido a que se celebra Día de los Reyes Magos.

La medida implica que ningún usuario podrá realizar trámites presenciales, incluidos retiros por ventanilla, apertura de productos, consignaciones en caja o radicación de documentos. Las entidades recomiendan adelantar cualquier gestión antes del fin de semana previo.

Bancolombia y el Banco Agrario cierran el 12 de enero: ¿cuáles son los motivos?

El 12 de enero es feriado en Colombia porque corresponde a la celebración del Día de los Reyes Magos, una festividad de origen religioso que conmemora la adoración del niño Jesús por parte de los tres sabios de Oriente. Aunque la fecha tradicional es el 6 de enero, se traslada al lunes siguiente, en cumplimiento de la Ley Emiliani.

Por lo tanto, este fecha se convierte en una jornada no laborable para el sistema bancario. En consecuencia, las oficinas permanecerán cerradas y solo estarán disponibles los servicios que no requieren interacción presencial.

Aunque para muchos hogares es una fecha asociada a las celebraciones religiosas, para el sector financiero representa una pausa operativa obligatoria.

Estos servicios estarán disponibles durante el cierre bancario

A pesar de que las sucursales no abrirán, los usuarios podrán continuar operando por canales digitales. Estarán activos:

Cajeros automáticos (ATM) para retiros y consultas.

Corresponsales bancarios habilitados en comercios aliados.

Banca móvil y plataformas web para transferencias, pagos, consultas y otros movimientos electrónicos.

Las entidades insisten en que la mayoría de operaciones básicas pueden hacerse desde el celular sin necesidad de acudir físicamente a una oficina.

Estos trámites no podrán realizarse el 12 de enero

Los trámites que dependen exclusivamente de atención en ventanilla quedarán totalmente suspendidos ese día. Entre ellos:

Consignaciones que requieren caja.

Retiro de sumas altas que exigen autenticación presencial.

Apertura de ciertos productos financieros.

Radicación de documentos físicos o solicitudes que exigen verificación en oficina.

Cualquier usuario que tenga planeado un movimiento de este tipo deberá reprogramarlo para antes del cierre.

Cierre bancario: ¿qué recomendaciones dan los bancos para evitar inconvenientes?

Antes del cierre, las entidades sugieren:

Realizar trámites presenciales con anticipación.

Actualizar la app bancaria y verificar claves, token o métodos de seguridad.

Programar transferencias y pagos que puedan vencer durante el día festivo.

Guardar comprobantes de cualquier operación electrónica.

Confirmar límites de retiro en cajeros para evitar contratiempos durante el día festivo.

¿Cuándo volverán a abrir Bancolombia y Banco Agrario?

Las dos entidades retomarán su atención presencial el martes 13 de enero, en horario habitual.

