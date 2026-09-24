Bogotá ofrece esterilización gratis para perros y gatos: quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos.

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"No quieren terminar en una bolsa" .

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), habilitó 11.000 cupos gratuitos para la esterilización de perros y gatos durante septiembre de 2026.

Las jornadas se desarrollan en diferentes localidades de la ciudad mediante Unidades Móviles, además de los puntos fijos de atención ubicados en la Unidad de Cuidado Animal (UCA), en Engativá, y en la Universidad Nacional.

El acceso al servicio puede realizarse mediante agendamiento, convocatoria local o una modalidad mixta, según la programación establecida. Los interesados deben solicitar la asignación del turno a través de los canales oficiales habilitados por el IDPYBA.

¿Quiénes pueden acceder a la esterilización gratuita en Bogotá?

El servicio está destinado a perros y gatos, tanto machos como hembras, que vivan en hogares de estratos 0, 1, 2 y 3.

También pueden acceder los animales de compañía en condición de calle y aquellos que formen parte de comunidades o sectores donde sean reconocidos como animales de cuadra.

Durante septiembre, las jornadas móviles fueron programadas en distintas localidades de Bogotá, entre ellas Bosa, Suba, Kennedy, Usaquén, Engativá, Antonio Nariño, Fontibón, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Usme, Santa Fe, Chapinero, Ciudad Bolívar, Teusaquillo, San Cristóbal, Los Mártires y Tunjuelito.

Esterilización gratis en Bogotá: ¿cuáles son los requisitos?

Para acceder al servicio gratuito, el IDPYBA estableció una serie de condiciones que deben cumplir las personas que lleven a sus animales a las jornadas:

Presentar el documento de identidad.

Llevar perros o gatos mayores de cuatro meses y que se encuentren en buen estado de salud.

Presentar un recibo de servicio público que permita comprobar la residencia en estratos 1, 2 o 3.

Los perros deben asistir con collar y traílla.

Los gatos deben ser transportados en guacal o un contenedor seguro.

¿Cómo solicitar un turno para esterilizar gratis a perros y gatos?

Las personas interesadas pueden consultar la programación y gestionar la solicitud de un turno mediante la plataforma dispuesta por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. El servicio no tiene ningún costo.

Para los próximos días, el cronograma oficial contempla jornadas el viernes 25 de septiembre en Usme y el sábado 26 en Antonio Nariño y Santa Fe, con distintas modalidades de acceso según cada punto.