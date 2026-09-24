Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Incendio en Villa de Leyva alcanza el 90 % de control: más de 700 hectáreas del Santuario de Iguaque resultaron afectadas.

Abelardo De La Espriella confirmó la entrega de una integrante de las disidencias de las Farc y la incautación de 885 kilos de cocaína

"No quieren terminar en una bolsa" .

El incendio forestal que afecta a Villa de Leyva, Chíquiza y sectores del Santuario de Fauna y Flora de Iguaque alcanzó un 90% de control, después de varios días de operaciones terrestres y aéreas en Boyacá.

El último balance oficial señala que la emergencia se encuentra controlada y entró en etapa de liquidación. Sin embargo, las tareas continúan para extinguir completamente los puntos calientes y evitar una eventual reactivación de las llamas.

La evaluación preliminar más reciente calcula una superficie total afectada cercana a 1.480 hectáreas. La cifra todavía está sujeta a verificación técnica debido a las condiciones del terreno y al avance de las evaluaciones.

¿Cuántas hectáreas fueron afectadas por el incendio en Villa de Leyva?

Las dimensiones de la emergencia fueron actualizándose a medida que las autoridades avanzaron con las mediciones sobre el terreno.

El 21 de septiembre, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) estimaba unas 1.200 hectáreas afectadas, de las cuales aproximadamente 715 correspondían al Santuario de Fauna y Flora Iguaque.

Un día después, Parques Nacionales también estimó preliminarmente unas 1.200 hectáreas afectadas y señaló que cerca del 60% se encontraba dentro del área protegida.

La superficie total continuó aumentando en los balances posteriores: la UNGRD informó el 22 de septiembre unas 1.340 hectáreas afectadas, mientras que el reporte más reciente elevó la estimación preliminar a alrededor de 1.480 hectáreas.

Incendio en Villa de Leyva: ¿cuál es la situación este jueves 24 de septiembre?

Las autoridades informaron que el incendio alcanzó un 90% de control. Para este jueves se reforzó el componente aéreo de la operación con siete helicópteros, mientras organismos de socorro, Fuerzas Militares, Policía, voluntarios y otras instituciones continúan desplegados en la zona.

🔥 #IncendioForestal | El incendio en el cerro de San Marcos, entre Villa de Leyva y Chíquiza, alcanza un 90 % de control y se encuentra confinado.



La emergencia deja, de manera preliminar, cerca de 1.480 hectáreas afectadas, 715 de ellas en el Santuario de Flora y Fauna… pic.twitter.com/sxNnHBV2rn — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) September 24, 2026

La Gobernación de Boyacá informó también que cuerpos de bomberos de numerosos municipios del departamento participan de manera articulada en la atención de la emergencia, junto con la Defensa Civil, Cruz Roja, Ejército, Policía y miembros de la comunidad.

¿Cómo avanzó el operativo para controlar el incendio?

El despliegue fue aumentando a medida que avanzó la emergencia. El 22 de septiembre, la UNGRD anunció $3.000 millones para fortalecer las operaciones aéreas contra incendios forestales y ampliar las horas de vuelo disponibles.

En ese momento, el incendio presentaba un 78% de control y alrededor de 255 personas participaban en las tareas de respuesta.

Este jueves, las autoridades comenzaron a concentrarse en la liquidación de los puntos calientes y en evitar que las llamas puedan reactivarse. Paralelamente, comenzó la planificación de las acciones de recuperación ambiental de las zonas afectada.