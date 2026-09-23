Algunas regiones registrarán altas temperaturas y elevada sensación térmica, mientras que las lluvias continuarán en buena parte del territorio.

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El Ideam pronosticó temperaturas máximas elevadas y una alta sensación térmica en amplios sectores de las regiones Caribe y Orinoquía, además de los valles de los ríos Magdalena y Cauca; al tiempo que advirtió por lluvias en gran parte de Colombia durante esta semana. El reporte corresponde al periodo comprendido entre el lunes 21 y el viernes 25 de septiembre de 2026.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones tendrán especial presencia en el occidente y noroccidente del país, principalmente sobre el océano Pacífico y su litoral, con lluvias que también se extenderán hacia sectores de las regiones Andina y Caribe.

El comportamiento del tiempo cambiará a medida que avance la semana. Mientras algunas zonas tendrán jornadas más cálidas, las lluvias podrían aumentar nuevamente entre el jueves 24 y el viernes 25 de septiembre en sectores del centro, norte y oriente del territorio nacional.

¿En qué regiones de Colombia hará más calor esta semana?

Las temperaturas máximas serán elevadas en amplios sectores de la región Caribe y la Orinoquía, así como en los valles de los ríos Magdalena y Cauca. En estas zonas también se espera una alta sensación térmica, por lo que las condiciones podrían sentirse especialmente calurosas durante el día.

El Ideam también prevé condiciones cálidas en el litoral Pacífico, la Amazonía y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

¿Dónde lloverá más en Colombia durante esta semana?

Las lluvias más recurrentes estarán concentradas en el occidente y noroccidente de Colombia, con especial atención sobre el océano Pacífico y las áreas cercanas a su litoral.

También se esperan precipitaciones en distintos sectores de las regiones Andina y Caribe. Para este miércoles 23 de septiembre, el Ideam señala que los mayores acumulados se concentrarán nuevamente sobre el Pacífico y el occidente del país, con lluvias fuertes cerca del litoral y en zonas del centro-occidente.

Ideam pronostica más calor y una alta sensación térmica en el Caribe, Orinoquía y en los valles de los ríos Magdalena y Cauca. Freepik

Durante esta jornada también podrían presentarse lluvias moderadas a fuertes en el norte de la región Andina y sectores cercanos del Caribe. En contraste, la Orinoquía y buena parte de la Amazonía tendrían precipitaciones más ligeras y dispersas.

¿Llegará la onda tropical 51 a Colombia?

Hacia el final de la semana se espera el tránsito de la onda tropical 51, un sistema que podría favorecer un incremento de las lluvias en sectores del norte del país y en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El Ideam señala que este aumento de las precipitaciones podría estar acompañado de tormentas eléctricas y vientos fuertes.

Además, en el mar Caribe colombiano continuará la alerta para la navegación menor por la intensidad de los vientos y la altura del oleaje. El pronóstico contempla vientos de entre 20 y 26 nudos, equivalentes a unos 37 a 48 kilómetros por hora, y olas que podrían alcanzar entre 2 y 3 metros.