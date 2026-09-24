La cadena de supermercados D1 sorprendió con un nuevo producto que ya forma parte de sus artículos Extraordinarios (Fuente: Shutterstock).

D1 volvió a sorprender a sus clientes con uno de sus productos extraordinarios: una bola de cristal Universo Red Flag que ya aparece en el catálogo de la cadena de supermercados en Colombia. El artículo se presenta como una alternativa diferente dentro de las novedades que la compañía incorpora a sus tiendas.

El producto se comercializa por unidad y tiene un precio de $14.900 colombianos, según la información publicada actualmente en la página oficial de D1. La bola de cristal figura dentro de la categoría de productos “Extraordinarios”, donde la cadena reúne artículos que se suman a su oferta habitual.

La novedad puede encontrarse tanto en el catálogo online de D1 como a través de las tiendas de la cadena. Para quienes estén interesados en comprarla, es conveniente consultar previamente la disponibilidad, especialmente porque los productos extraordinarios pueden tener una presencia diferente según cada punto de venta.

Bola de cristal Universo Red Flag: cuánto cuesta y cómo es el producto

La Bola de Cristal Universo Red Flag X1 Ud se vende a $14.900 COP y viene en una presentación de una unidad con 3 modelos temáticos a elegir. El sitio oficial de Tiendas D1 lo incluye dentro de su sección de “Extraordinarios”.

D1 incorporó una curiosa bola de cristal a su catálogo de productos Extraordinarios. El artículo se vende por unidad y tiene un precio de $14.900. Captura de pantalla del sitio oficial de Tiendas D1

Dicha sección reúne productos de distintas categorías que van más allá de la oferta tradicional de alimentos y artículos básicos del supermercado. El sitio oficial muestra actualmente opciones de hogar, entretenimiento y otros productos que se incorporan al catálogo de manera periódica.

Tiendas D1 cercanas: cómo localizar la más próxima

Quienes quieran comprar la bola de cristal pueden consultar las Tiendas D1 disponibles en su zona desde el sitio oficial de la cadena. La página del producto incluye directamente la opción “Tiendas” y también permite realizar compras a través de la plataforma online.

D1 cuenta además con modalidades de entrega para las compras realizadas por internet, entre ellas Envío Programado y D1 Express, opciones que aparecen en la parte superior de su plataforma. La disponibilidad de cada modalidad puede depender de la zona de entrega.

Antes de trasladarse a una sucursal, se recomienda verificar la disponibilidad del producto en el canal correspondiente. Esto es especialmente importante en el caso de los artículos extraordinarios, ya que D1 ha publicado anteriormente listados de productos cuya disponibilidad estaba limitada a determinadas tiendas del país.