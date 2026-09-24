Tiendas D1 tiene un organizador portarrollo de bambú para la cocina con cortador integrado por menos de $25.000

Tiendas D1 tiene un set de vasos con diseño especial ideal para el hogar: cuesta menos de $25.000

Mantener la cocina ordenada puede resultar más sencillo con accesorios que permitan guardar los elementos de uso cotidiano en un mismo lugar y tenerlos disponibles al momento de preparar los alimentos.

Entre las alternativas que se consiguen en Tiendas D1 aparece un organizador portarrollo de bambú pensado para almacenar distintos rollos utilizados habitualmente en este espacio del hogar. Su diseño incorpora dos compartimientos y un cortador integrado.

Tiendas D1: ¿cómo es el organizador portarrollo de bambú?

Se trata del Portarrollo Cocina Doble Red Flag, un accesorio elaborado principalmente en bambú natural que permite colocar dos rollos de manera separada.

Según la descripción publicada por D1, el producto incorpora un cortador integrado, pensado para realizar el corte del material directamente desde el organizador. Además, sus dos compartimientos permiten mantener separados los rollos.

El portarrollo tiene unas dimensiones de 33,2 x 14 x 8,5 centímetros y admite rollos de hasta 4,9 centímetros de diámetro.

En cuanto a su composición, está fabricado en un 80% de bambú natural, mientras que el resto de su estructura combina poliestireno, polipropileno y acero inoxidable.

Para conservarlo correctamente, D1 indica que el producto no debe sumergirse en agua y recomienda evitar su exposición al calor y a la humedad.

Tiendas D1 tiene un organizador portarrollo de bambú para la cocina con cortador integrado por menos de $25.000 TiendasD1

¿Cuánto cuesta el organizador portarrollo en Tiendas D1?

El Portarrollo Cocina Doble Red Flag se encuentra publicado en la tienda oficial de D1 a un precio de $24.900 por unidad.

El accesorio se presenta como una opción accesible para quienes buscan organizar los rollos utilizados en la cocina y mantenerlos reunidos en un mismo lugar.

La disponibilidad del producto puede variar según el punto de venta.