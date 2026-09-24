Invías habilitó nuevamente el paso a dos carriles en Cajamarca tras una intervención de $2.000 millones.

Incendio en Villa de Leyva alcanzó el 90 % de control: más de 700 hectáreas del Santuario de Iguaque resultaron afectadas

El Instituto Nacional de Vías (Invías) habilitó nuevamente el tránsito por los dos carriles en el PR 47, en Cajamarca, Tolima, luego de los trabajos realizados para recuperar la movilidad en este sector.

La reapertura se concretó más de un mes antes de lo previsto inicialmente, luego de una intervención que contó con una inversión de $2.000 millones y labores desarrolladas durante las 24 horas. Las obras, sin embargo, todavía continúan para completar la estabilización del talud.

¿Cómo quedó habilitado el tránsito en Cajamarca?

Con el avance de las intervenciones, los conductores pueden circular nuevamente por ambos carriles en el PR 47, lo que permite recuperar la movilidad en este punto del municipio.

De acuerdo con Invías, los trabajos se adelantaron de manera continua para acelerar la recuperación de la vía y permitir su habilitación antes del plazo establecido inicialmente.

La entidad destacó que la apertura anticipada permite mejorar las condiciones de movilidad en el corredor mientras continúan las actividades técnicas previstas en la zona.

¿Terminaron las obras en el PR 47 de Cajamarca?

La habilitación de los dos carriles no implica que las obras hayan finalizado. Invías informó que los trabajos continuarán en el sector para completar las actividades necesarias para la estabilización del talud.

Invías señaló que continuará trabajando en el punto hasta completar las intervenciones previstas y mantener las condiciones necesarias para la circulación por este sector de Cajamarca.