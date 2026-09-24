San Gil está atravesado por el río Fonce y permite conocer parques naturales, cascadas, cuevas y otros atractivos de la región de Santander.

San Gil, en el departamento de Santander, es uno de los destinos de Colombia que se destaca por combinar naturaleza y turismo de aventura. El municipio está atravesado por el río Fonce y rodeado de montañas, ríos y senderos, con una temperatura promedio de 24 °C.

A diferencia de los destinos colombianos más asociados a las playas del Caribe o a las grandes ciudades, San Gil ofrece actividades al aire libre, paisajes montañosos y distintos espacios naturales. Entre las opciones para los visitantes aparecen el rafting, la exploración de cuevas, el rappel, el torrentismo y el parapente.

El municipio también puede utilizarse como punto de partida para recorrer otros lugares de Santander, como Barichara, uno de los pueblos coloniales más reconocidos de la región, y el Cañón del Chicamocha, uno de los principales atractivos naturales del departamento.

Dónde queda San Gil y cómo llegar

San Gil está ubicado en Santander, en la región Andina de Colombia, se encuentra a unos 100 kilómetros por carretera de Bucaramanga y el viaje desde esa ciudad demora aproximadamente dos horas. También es posible llegar desde Bogotá por carretera, en un recorrido de alrededor de seis horas y media.

El aeropuerto más cercano es el de Bucaramanga, que se encuentra aproximadamente a tres horas de viaje por carretera. Colombia Travel también señala que desde Bogotá existe la posibilidad de viajar en avión hasta Bucaramanga y continuar el recorrido por tierra.

La ubicación de San Gil permite además recorrer los paisajes de Santander durante el trayecto. La región se caracteriza por sus montañas, ríos, cascadas y pueblos de arquitectura colonial.

No es Cartagena ni Medellín, pero San Gil, en Santander, es un destino rodeado de montañas, ríos y senderos, con actividades de aventura, cascadas y espacios naturales para recorrer. Colombia Travel

Qué hacer en San Gil: montañas, ríos y naturaleza

Uno de los principales atractivos es el Parque Natural El Gallineral, ubicado entre el río Fonce y la quebrada Curití. El espacio tiene unas cuatro hectáreas y cuenta con senderos, restaurantes, una piscina natural y una gran cantidad de árboles, muchos de ellos conocidos como “gallineros”, cuyas ramas están cubiertas por largos musgos.

Para quienes buscan aventura, el rafting en el río Fonce es una de las actividades más características. Colombia Travel también menciona opciones como kayak, rappel, torrentismo y cabalgatas. En las cuevas de la zona se puede practicar espeleología y recorrer pasadizos, formaciones rocosas y pozos de agua acompañados por guías especializados.

Otro de los planes es visitar Pozo Azul, un balneario formado por piscinas naturales y pequeñas quebradas donde los visitantes pueden refrescarse. También se encuentra Pescaderito, en el municipio cercano de Curití, otra alternativa para disfrutar de las aguas naturales de la región.

El Cañón del Chicamocha y los pueblos cercanos

San Gil también permite acercarse a algunos de los principales atractivos turísticos de Santander. Uno de ellos es el Cañón del Chicamocha, ubicado a unos 54 kilómetros de Bucaramanga, en la vía que conecta esa ciudad con San Gil. El cañón tiene una extensión de más de 200 kilómetros y alcanza cerca de 2000 metros de profundidad.

En este paisaje se pueden realizar actividades como parapente, caminatas, ciclomontañismo, rafting y rappel. También funciona el Parque Nacional Chicamocha, donde hay miradores y un teleférico que atraviesa el cañón.

Otra excursión posible desde San Gil es Barichara, un pueblo colonial situado a unos pocos kilómetros. Colombia Travel destaca sus calles empedradas, casas blancas y construcciones de piedra, además del antiguo camino que conecta Barichara con Guane.

Además de los paisajes y las actividades de aventura, la zona permite conocer parte de la gastronomía santandereana. Entre los platos y productos tradicionales mencionados por Colombia Travel aparecen la carne oreada, el mute, la arepa pelada y las hormigas culonas.