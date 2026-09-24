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Alerta oficial | Más de 130 sismos sacuden Chaparral y suspenden las clases presenciales en cuatro municipios del Tolima

Las autoridades educativas de Tolima extendieron la modalidad de Escuela en Casa hasta el próximo 2 de octubre en cuatro municipios del sur del departamento, en medio de la actividad sísmica registrada durante los últimos días.

La decisión alcanza a los estudiantes de Chaparral, San Antonio, Rioblanco y Roncesvalles, donde las clases presenciales permanecerán suspendidas como medida preventiva.

Durante este período, la continuidad académica se realizará mediante guías, herramientas virtuales y acompañamiento de los docentes. La medida amplía la decisión adoptada inicialmente por la Gobernación del Tolima. En un primer momento, la estrategia de Escuela en Casa había sido dispuesta para el martes 22 y miércoles 23 de septiembre, con una población aproximada de 16.759 estudiantes.

¿Hasta cuándo habrá Escuela en Casa en Tolima?

La nueva disposición comenzó a regir este jueves 24 de septiembre y se mantendrá hasta el viernes 2 de octubre en los cuatro municipios afectados.

Según informó la Secretaría de Educación departamental, los estudiantes continuarán sus procesos educativos fuera de las aulas. La estrategia contempla guías de trabajo, clases virtuales y acompañamiento docente, según las condiciones y modalidades establecidas para cada comunidad educativa.

Sin embargo, habrá dos fechas con una dinámica diferente. El viernes 25 y el lunes 28 de septiembre no habrá actividades académicas para los estudiantes, ni presenciales ni remotas, debido a que los docentes participarán en jornadas de capacitación.

Esas actividades estarán orientadas, entre otros aspectos, a la estrategia Escuela en Casa, la gestión del riesgo y el acompañamiento socioemocional.

¿Cuándo volverían las clases presenciales en Tolima?

La finalización de Escuela en Casa el 2 de octubre no implica automáticamente el regreso a las aulas en esa fecha.

El secretario de Educación del Tolima, Andrés Felipe Bedoya, indicó que la presencialidad se retomará cuando las condiciones permitan garantizar la seguridad de la comunidad educativa y que las novedades serán comunicadas mediante los canales oficiales.

Además, después del 2 de octubre comienza el período de receso escolar, por lo que el regreso presencial en estos cuatro municipios está proyectado para el 13 de octubre, sujeto a las condiciones de seguridad y a las determinaciones que adopten las autoridades.

Debido a la continuidad de la actividad sísmica en Chaparral —reportada por el Servicio Geológico Colombiano— y en coordinación con las y los rectores, en Chaparral, San Antonio, Rioblanco y Roncesvalles:



🏠 Del jueves 24 de septiembre al 2 de octubre NO habrá clases… — Andrés Bedoya C (@AndresFBCar) September 23, 2026

¿Qué pasa con el Programa de Alimentación Escolar?

La suspensión de la presencialidad no interrumpirá el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Durante la contingencia se mantendrá la entrega de complementos nutricionales a las familias beneficiarias mediante la modalidad de Ración Industrializada (RI).

De esta manera, la estrategia busca sostener tanto la continuidad educativa como la prestación del servicio de alimentación mientras los estudiantes permanezcan fuera de las instituciones.

¿Por qué extendieron la medida en Tolima?

La decisión se tomó ante la continuidad de la actividad sísmica en la zona de Chaparral, que permanece bajo seguimiento de las autoridades.

La Gobernación había implementado inicialmente Escuela en Casa durante el 22 y 23 de septiembre como una medida preventiva para proteger a estudiantes y docentes de los cuatro municipios. En ese momento aclaró que la decisión no significaba suspender completamente las clases, sino trasladar temporalmente las actividades fuera de las aulas.