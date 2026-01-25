En esta noticia Los cortes de luz que se realizarán este domingo 25 de enero

Durante este domingo, 25 de enero de 2026, Afinia, la compañía responsable del suministro eléctrico, comunicó que llevará a cabo apagones para efectuar reparaciones indispensables para mejorar el servicio.

Estas labores de mantenimiento provocarán ciertas interrupciones en el suministro de energía en varios municipios de Colombia. Por esa razón, es fundamental conocer dónde se llevarán a cabo los cortes para estar preparados.

Los cortes de luz que se realizarán este domingo 25 de enero

El Peñon_Santander

Los cortes de suministros se realizarán en Casco Urbano, Corregimiento Cruces, Veredas Honduras, Sitio Nuevo, Cedros, La Jabonera, El Venado, Las Cruces, Otoval, Hoyo De Panamá, Llano De Vargas, El Roble, La Reforma, Hoya De Peperos, San Antonio, El Tendido, San Pablo, Agua Blanca y Milan durante las 04:30 - 05:30 horas por obras de remodelación de redes.

Sucre

La interrupción del suministro se realizará en Vereda Callejón II durante las 04:30 - 05:30 horas por remodelación de redes.

Los cortes de luz programados para este domingo en Colombia (foto: Pexels).

Bolivar

Los cortes serán en Casco Urbano, Corregimientos Berbeo, La Hermosura, Veredas Ture, San José, Lomalta, El Palmar, San Antonio, Bajo Palmas, Cerros, Alto Nogales, Barro Hondo, Santa Barbara, Polvero, San José De La Amistad, Cristales, Guamal, Funcia, Motuas y San Ramón durante las 04:30 - 05:30 horas por remodelación de redes.

Vélez

Interrupciones del servicio en Veredas Lagunetas Bajo, El Uvito, Hato Santa Barbara, Los Laureles, La Capilla, Aco de Pena Blanca, El Amarillo, Doctrina Portachuelo, Blanca, Pena Grande, Doctrina Naranjos, Monte Oscuro y Ropero, Palo Blanco, La Palmera, Guayabal, Tubavita, Pena Tambor, Gaital, Tebaida, Llanadas, Abisnia, Helida y Lomalta durante las 04:30 - 05:30 horas por remodelación de redes.

Guavatá

Cortes en Casco urbano, Veredas San José de Iroba, Tres Esquinas, Escobal, San Rafael, San Vicente, Parachoque, Popoa, Estancia De Gónzalez, Mercadillo, Matarredonda, El Injerto, Botuva II, Tres Esquinas Los Patios, San Roque De Picacho, Puentes y Naranjos, Helechal y Mesa, Botuva I, El Casiquito y Puerto López, Helechal y Mesa y El Pedregal durante las 04:30 - 05:30 horas por remodelación de redes.

Puente Nacional

Cortes en Veredas Popoa Norte, Popoa Sur, Alto Semisa durante las 04:30 - 05:30 horas por remodelación de redes.

Aguada

Interrupciones en Casco Urbano, Veredas Centro, San Diego Yariguíes, San Isidro, San Alberto, San Antonio, Santa Rosa, San Martín y San Joaquín durante las 04:30 - 05:30 horas por remodelación de redes.

Bolivar

Cortes de energía en Veredas Canipa, Sitio Nuevo, Portachuelo, La Resina, Lagunillas Diamante, Turcal, Granadillo, Platanillo, Mochiliro, La Cuchilla Medios, Mina, Payo, Boquerón, Resumidero, Robles, La Laguna, San Roque, Horta, Alto Mina, Jabonero, Arado, El Mojón, El Trapal, Guamitos, El Hatico, Plan de Rojas, El Subal, Tunal, Bajo Mina y Poblado Berbeo durante las 04:30 - 05:30 horas por remodelación de redes.

Guepsa

Cortes del suministro en Vereda Platanal durante las 04:30 - 05:30 horas por remodelación de redes.

La Paz_Santander

Interrupciones en Casco Urbano, Veredas El Tigre, El Hato, La Mata, Casas Blancas, Centro, San Pablo, Los Cedros, El Amarillo y Carrero durante las 04:30 - 05:30 horas por remodelación de redes.

Chipata

Cortes en Casco Urbano, Veredas Toroba, Llano de San Juan, Centro, El Hatillo, El Papayo, Salitre Seco, Tubavita, Mirabuenos, Mulatal, San Miguel, Batan y Tierra Negra durante las 04:30 - 05:30 horas por remodelación de redes.

San Benito

Cortes en Veredas Juntas, Chinchamato y algunos sectores de Guanomo durante las 04:30 - 05:30 horas por remodelación de redes.

Vélez

Interrupciones en Todo el casco urbano del municipio durante las 04:30 - 05:30 horas por Remodelación de redes.

Landázuri

Interrupciones de electricidad en Veredas San Pedro Opon, Plan De Armas, Popayan, Dorada, Miralindo, Yolandas, Quebrada Larga, Pitalito, Valparaiso, El Tagual, Buenos Aires y Rio Blanco durante las 07:00 - 07:30 horas por remodelación de redes.

Santa Helena Del Opón

Cortes por Corregimientos Plan De Álvarez, La Aragua, Veredas Filipinas, Plan De Álvarez, La Campana, San Isidro, El Danto, El Hoyo, Bocas Del Plan, La Belleza, Vainales, Palo De Cuches y La Fortuna durante las 07:00 - 07:30 horas por remodelación de redes.

Simacota

Cortes en Serranía De Los Cobardes O Yariguis durante las 07:00 - 07:30 horas por remodelación de redes.

Vélez

Interrupciones en Veredas San Pedro, El Tagual, San Ignacio, Vista Hermosa, La Tablona y La Soledad durante las 07:00 - 07:30 horas por remodelación de redes.

Bucaramanga

Cortes en Barrio García Rovira sectores de la avenida Quebrada Seca, calles 30 y 31 con carreras 14,15,16 y 17 durante las 06:00 - 09:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Vélez

Cortes en Casco urbano del municipio (a excepción de sectores en las carreras 5, 6, 7 y 8 con calles 11, 11ª y 11B y Hospital San Juan de Dios) así mismo no habrá servicio de energía en la vereda Los Ejidos durante las 04:30 - 10:00 horas por remodelación de redes.

