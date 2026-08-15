Oficial | Venezuela, Bolivia y Colombia bloquearán el ingreso y la salida del país a quienes posterguen este trámite del pasaporte

Es oficial | México, Perú y República Dominicana prohíben el ingreso al país a todos los ciudadanos que posterguen la renovación del pasaporte

Las autoridades migratorias de Venezuela, Bolivia y Colombia mantienen los controles pertinentes para aquellos viajeros que deseen ingresar o salir de sus territorios con un pasaporte vencido. Esta circunstancia puede ocasionar complicaciones en los aeropuertos y en los pasos fronterizos.

Generalmente, las aerolíneas y las entidades migratorias requieren que los viajeros cuenten con un documento de viaje válido y vigente para la autorización del embarque o el ingreso internacional, a excepción de ciertas circunstancias que están descritas en acuerdos regionales.

Atención: qué pasa en Colombia con los pasaportes vencidos

En Colombia, los ciudadanos colombianos deben poseer documentación vigente para viajar al exterior. No obstante, se registran excepciones específicas para ciertos países de la Comunidad Andina, en los cuales se permite la movilización únicamente con la cédula de ciudadanía.

Asimismo, Migración Colombia y las aerolíneas se reservan el derecho de impedir el embarque si se detecta que el documento de viaje presenta vencimiento al momento del control migratorio.

Para ingresar o salir del país, los extranjeros están obligados a presentar un pasaporte vigente o un documento de viaje válido.

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Requisitos para entrar y salir de Venezuela 2026

En Venezuela, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) estipula que los viajeros internacionales deben poseer un pasaporte válido y vigente o un documento reconocido a través de convenios internacionales.

Si el pasaporte se encuentra vencido, tanto las aerolíneas como las autoridades migratorias tienen la facultad de restringir el viaje hasta que el documento sea debidamente renovado.

Las autoridades también subrayan que los ciudadanos venezolanos deben reconocerse como nacionales en el momento de ingresar o salir del país.

En diversas ocasiones, Venezuela ha establecido prórrogas para la validez de los pasaportes, permitiendo que, en ciertos casos, se acepte el documento aun después de la fecha de expiración, siempre bajo condiciones específicas determinadas por las autoridades migratorias.

Viajar a Bolivia: documentación vigente obligatoria para ingresar

En virtud de lo estipulado en los acuerdos regionales, ciudadanos de naciones pertenecientes al Mercosur y asociados tienen la posibilidad de acceder a Bolivia utilizando su documento nacional de identidad vigente para fines turísticos. No obstante, es importante señalar que para otros destinos internacionales, sigue siendo requisito presentar un pasaporte válido.

Bolivia requiere que los individuos extranjeros presenten un pasaporte o documento de identidad vigente durante los controles migratorios pertinentes.

Asimismo, en relación a los residentes extranjeros, las autoridades pertinentes exigen que se cuente con un pasaporte válido al momento de proceder con la salida del país.

Es fundamental tener en cuenta que, en caso de que el documento esté caducado, las aerolíneas o los órganos migratorios podrían rechazar el embarque o impedir el ingreso en función del destino y la nacionalidad del pasajero.

Lista de documentos que revisan las autoridades migratorias

Antes de conceder la **autorización para un viaje internacional**, las entidades migratorias y las aerolíneas suelen realizar una revisión minuciosa de diversos **requisitos en relación con la documentación personal**.

Entre los controles más relevantes se destacan: