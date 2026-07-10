Se aproxima una de las obras más anticipadas: el puente más largo de la capital ya cuenta con mes de apertura y modificará el tránsito para miles.

El Gobierno acelera la construcción de la doble calzada más esperada: administrará 77 km, 32 puentes y conectará con el puerto

El norte de Bogotá contará con una nueva arteria de movilidad antes de que concluya el presente año. Durante una visita a la obra, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció que el nuevo puente vehicular en la calle 153 con autopista Norte será inaugurado durante este mes. Esta infraestructura se convertirá en la más extensa de la capital, con una longitud total de 363 metros que contemplan sus accesos.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, el proyecto es parte de las obras de valorización de la ciudad. Esta iniciativa fue recibida por la administración actual con solamente el 12% de avance en enero de 2024, a pesar de que debería haber estado finalizada en 2023. Actualmente, se reporta un avance del 83%.

Avance de las obras: en qué etapa van y cómo será la estructura

La estructura contará con tres carriles vehiculares y uno adicional para incorporación, además de un bicipeatonal de cinco metros de ancho, una ciclorruta de 0,45 kilómetros y 5.198 metros cuadrados de espacio público. Su altura de 5,10 metros asegura el adecuado tránsito de diversos tipos de vehículos y su ancho de 20,45 metros la posiciona como una de las más amplias de la ciudad.

El tablero del puente, que representa la superficie de circulación para los vehículos, ha sido completamente fundido. Asimismo, se han instalado las barandas y se han concluido los trabajos de preparación del terreno en los accesos oriental y occidental, dejando lista la base para iniciar el proceso de pavimentación. Las obras de espacio público bajo el puente se llevarán a cabo en una etapa posterior a su habilitación.

Quiénes ganan y cómo cambiará la movilidad en el sector

Se prevé que la obra beneficiará a alrededor de 848.000 personas en las localidades de Suba y Usaquén, mejorando así la conexión de oriente a occidente a través de la avenida La Sirena. Esta obra facilitará el acceso a la autopista Norte en ambas direcciones, complementándose con la avenida La Sirena, la cual opera desde el año anterior entre la autopista Norte y la avenida Boyacá, a lo largo de un trayecto de 1,78 kilómetros.

El director del IDU, Orlando Molano, hizo hincapié en que este puente debía haberse entregado en 2021 y que la administración actual lo recibió con un avance significativamente reducido.

Además del puente de la 153, también se prevé la culminación del puente de la carrera Novena con calle 112 en Usaquén para el año 2026. Este proyecto ha acumulado más de ocho años de retrasos y se encuentra actualmente en la fase de excavación y pilotaje, habiendo instalado más de 30 de los 100 pilotes necesarios.

La habilitación del puente mejorará la movilidad de cerca de 848.000 personas en las localidades de Suba y Usaquén. Alcaldía de Bogotá

Así avanzan las obras de valorización en Bogotá hoy

La administración de Galán ha recibido 19 proyectos de valorización, los cuales son financiados a través de una contribución económica proveniente de los propietarios de predios en áreas específicas de la ciudad. Se ha comprometido a culminar cerca del 70% de estos proyectos, mientras que el 30% restante será contratado posteriormente.

A la fecha, se han finalizado siete obras completas, destacando la avenida La Sirena, la Rincón, la prolongación de la avenida Boyacá entre las calles 170 y 183, así como el canal Córdoba.

En el transcurso de la visita, el alcalde solicitó al director Molano que, durante la Semana Santa reciente, realice un recorrido por las obras en ejecución. Se enfatizó la importancia de verificar el estado de estas obras, especialmente las del corredor de la carrera Séptima y atender las vías que requieran intervención inmediata.