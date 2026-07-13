Oficial | El Gobierno embargará y dejará sin validez los documentos de identidad de las personas que incumplan esta norma. (Representación creada con IA)

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La Registraduría Nacional del Estado Civil destruye de forma periódica los documentos de identidad que miles de colombianos tramitan, pero nunca pasan a recoger. No es una medida nueva ni una sanción del Gobierno: es un procedimiento de custodia que se activa cuando una cédula o una tarjeta de identidad supera el tiempo máximo permitido en las sedes sin ser reclamada.

El detalle que pocos revisan es el plazo. Una cédula ya expedida y lista para entrega no espera de manera indefinida: pasado cierto tiempo, regresa a las oficinas centrales y se elimina. Quien no la reclame a tiempo tendrá que iniciar el trámite otra vez y pagar de nuevo el costo del documento.

Cuánto tiempo tenés para reclamar tu cédula antes de que la eliminen

Los plazos dependen del tipo de documento y se cuentan desde el momento en que queda disponible para entrega, no desde que lo solicitaste. La cédula digital y la versión amarilla con hologramas no tienen el mismo margen, así que conviene tener clara la diferencia:

Cédula amarilla con hologramas: 1 año desde que está disponible.

Cédula de ciudadanía digital en policarbonato: 2 años.

Tarjetas de identidad: hasta su fecha de vencimiento.

Cumplido ese tiempo, el documento se devuelve a la sede central de la Registraduría para su destrucción. La entidad explica que la medida responde a los riesgos administrativos y civiles que implica almacenar de forma indefinida documentos sin reclamar, y no a un cambio reciente de trámite.

La medida responde a los riesgos administrativos y civiles que implica almacenar de forma indefinida documentos sin reclamar. (Fuente: archivo).

63.638 documentos en riesgo solo en Bogotá

La alerta más reciente se conoció en abril de 2026, cuando la Registraduría informó que en Bogotá había 63.638 documentos tramitados y sin recoger en las 29 sedes de la capital. La cifra incluye 44.582 cédulas de ciudadanía y 19.056 tarjetas de identidad, varias ya con más de un año de espera. Tener el documento en mano también es requisito para votar en las jornadas electorales.

Las localidades con más documentos represados son Suba, Kennedy, Usaquén, Ciudad Bolívar y Bosa, que juntas superan los 30.000 casos. La Registraduría insiste en que la cédula es indispensable para trámites bancarios y notariales y para ubicar tu puesto de votación, por lo que recomienda no dejar pasar el plazo.

Cómo consultar si tu documento ya está listo

Antes de acercarte a una sede, podés revisar en línea el estado de tu documento en el portal oficial de la Registraduría (registraduria.gov.co). Si figura como “listo para entrega”, estos son los pasos:

Consultá el estado del documento en el sitio web de la Registraduría con tu número de cédula.

Identificá la sede donde hiciste el trámite ; debés reclamarlo en ese mismo punto.

Acudí de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., con el comprobante del trámite.

Si no estás seguro de la fecha en que tu cédula quedó disponible, la misma consulta en línea te muestra desde cuándo corre el plazo: ese es el dato que define cuánto tiempo te queda antes de tener que empezar de cero.