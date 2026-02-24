El Gobierno nacional confirmó la puesta en marcha del nuevo pasaporte colombiano, una actualización que introduce cambios en diseño, producción y protección de datos. El anuncio se realizó desde la Casa de Nariño y marca el inicio de una transición que apunta a fortalecer la seguridad documental y modernizar los procesos. La implementación iniciará el 1 de abril, fecha desde la cual comenzará el cambio progresivo hacia el nuevo formato. Sin embargo, las autoridades aclararon que no será obligatorio renovar el documento si aún está vigente, por lo que los ciudadanos podrán continuar viajando hasta su fecha de expiración sin ningún inconveniente. Uno de los puntos centrales del anuncio tiene que ver con la fabricación. En una primera fase, la personalización estará a cargo de la Imprenta Nacional, mientras que la producción de las libretas contará con respaldo técnico internacional. El esquema contempla una etapa inicial con acompañamiento extranjero de Portugal en la elaboración de las libretas, mientras Colombia asume progresivamente el control total del proceso. La meta oficial es que el ensamblaje y la transformación de materiales se realicen íntegramente en territorio nacional. Durante el acto protocolario, representantes diplomáticos destacaron que la cooperación bilateral en esta materia se proyecta a diez años. El Ejecutivo sostiene que esta estrategia permitirá fortalecer la gestión de la información sensible y garantizar estándares internacionales en la emisión del documento. El rediseño no se limita a la apariencia externa. El documento incorpora nuevas herramientas para prevenir fraudes y falsificaciones, además de sistemas de validación digital que refuerzan los controles migratorios. Entre las principales novedades se encuentran: Además, incluirá imágenes que solo podrán observarse bajo determinados tipos de iluminación, elevando el estándar de protección. Frente al costo, la Cancillería precisó que el valor del trámite únicamente se ajustará conforme al IPC, sin incrementos adicionales por el nuevo diseño. Este trámite continuará realizándose en: