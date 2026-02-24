El calendario laboral de 2026 ya tiene su primer ajuste clave en marzo. El Gobierno Nacional oficializó el traslado del festivo del Día de San José, una de las fechas religiosas más tradicionales del país, lo que generará un puente festivo y una semana más corta para buena parte del territorio colombiano. Aunque la conmemoración cae originalmente el jueves 19 de marzo, el descanso no se mantendrá ese día. En aplicación de la normativa vigente, el feriado será corrido cuatro días después, consolidando así un fin de semana de tres días consecutivos. El cambio no es nuevo ni excepcional. Se da en cumplimiento de la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, que establece el traslado de varios festivos al lunes siguiente cuando no coinciden con ese día. En el caso del Día de San José, celebrado cada 19 de marzo por la tradición católica, la fecha cae jueves en 2026. Sin embargo, el descanso oficial será el lunes 23 de marzo, permitiendo que el país tenga un puente festivo. Esta normativa fue creada con el objetivo de promover el turismo interno, incentivar el consumo y facilitar la organización de descansos prolongados para trabajadores y familias. En 2026, el festivo por el Día de San José se disfrutará el: De esta manera, el puente quedará conformado así: Esto significa un fin de semana largo oficial en todo el país, con impacto en el sector público, el sistema educativo y buena parte de la actividad privada. Sí. Al tratarse de un festivo nacional reconocido por ley, el descanso aplica en todo el territorio colombiano. Para los trabajadores regidos por el Código Sustantivo del Trabajo: Colombia es uno de los países con más días festivos en América Latina. Para 2026, el calendario contempla 18 festivos oficiales, entre religiosos e históricos. Después del puente del 23 de marzo, estos son los próximos festivos confirmados: