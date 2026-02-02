Visa para Estados Unidos desde Colombia: requisitos actualizados y costo en 2026.

Solicitar una visa para Estados Unidos desde Colombia sigue siendo un requisito obligatorio para la mayoría de viajeros colombianos. En 2026, el proceso presenta cambios importantes en los costos y mantiene pasos esenciales que los solicitantes deben cumplir antes de viajar.

La Embajada de los Estados Unidos en Colombia exige que quienes quieran entrar temporalmente al país por turismo, negocios, estudios u otros motivos obtengan una visa aprobada. Aunque el proceso es similar al de años anteriores, las tarifas y algunos requisitos administrativos han sido actualizados recientemente.

Visa para Estados Unidos desde Colombia: requisitos y tarifas actualizadas

Solicitar una visa de no inmigrante para Estados Unidos implica presentar documentación, pagar tarifas oficiales y asistir a citas consulares.

Para la visa de turismo y negocios (categoría B1/B2), la más común entre quienes planean visitar Estados Unidos temporalmente, se debe completar el formulario DS-160 en línea. También es obligatorio agendar citas para registrar datos biométricos y realizar una entrevista consular ante la Embajada o el consulado correspondiente.

En cuanto a la documentación, se requiere al menos un pasaporte válido y otros documentos que respalden el propósito del viaje, como evidencia de fondos, carta laboral o de estudios y tiquetes de avión. Aunque estos requisitos pueden variar según la situación de cada solicitante, cumplirlos ayuda a mejorar las posibilidades de aprobación.

Respecto a tarifas, desde el 1 de octubre de 2025 las visas de no inmigrante, incluida la B1/B2, tienen un costo total de 435 dólares estadounidenses. Este monto combina el arancel consular tradicional de USD 185 más una nueva tarifa adicional que se cobra a partir de 2025, según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. La suma debe pagarse antes de agendar citas consulares y no es reembolsable, incluso si la visa es negada.

Una vez pagada la tarifa, el sistema permite programar las citas en el Centro de Atención al Solicitante (para huellas y fotografía) y en la Embajada para la entrevista. La equivalencia en pesos colombianos depende de la Tasa Representativa del Mercado al momento del pago.

¿Qué documentos necesito para solicitar la visa desde Colombia?

Para iniciar el trámite de la visa estadounidense desde Colombia, el paso inicial es determinar el tipo de visa que se requiere según el propósito del viaje.

En la mayoría de los casos de turismo o negocios, los documentos básicos incluyen:

Pasaporte vigente , preferiblemente con al menos seis meses de vigencia posterior a la fecha prevista de regreso.

Formulario DS-160 completo en línea.

Recibo del pago de la tarifa consular .

Documentos que demuestren lazos con Colombia, como constancia laboral, estados de cuenta o carta de invitación según el motivo del viaje.

Prueba de tiquetes de viaje (ida y vuelta), lo cual suele pedirse en la entrada a Estados Unidos.

El oficial consular en la entrevista puede pedir documentación adicional que respalde el motivo y la temporalidad de la visita. No existe una lista fija de papeles, pero demostrar solvencia económica y planes claros de viaje es fundamental.

Contexto: costos, tiempos y consideraciones para 2026

Los costos actualizados para visas de no inmigrante reflejan un cambio significativo respecto a años anteriores. Antes de 2025, la tarifa consular base para la visa B1/B2 era de USD 185. A partir de octubre de 2025, se añadió una tarifa adicional que eleva el costo total a USD 435, un ajuste que se aplica de forma obligatoria para todos los solicitantes.

Este incremento responde a cambios regulatorios implementados por el gobierno de Estados Unidos. La tarifa adicional no es reembolsable y se debe pagar antes de cualquier programación de citas en el sistema oficial.

Los tiempos de espera para entrevistas consulares pueden variar según la demanda. En temporadas de alta afluencia de solicitudes, como periodos vacacionales o eventos internacionales, los turnos disponibles pueden escasear y extenderse.

Además, la Embajada de los Estados Unidos en Colombia recuerda que todo viajero debe cumplir con las reglas migratorias al llegar al país, incluyendo la presentación de documentos y el respeto a la duración de estadía autorizada por el oficial de migración en el puerto de entrada.