El presidente Gustavo Petro presentó esta semana el diseño preliminar del nuevo pasaporte colombiano y confirmó que su expedición entrará en una nueva etapa una vez termine el contrato vigente con el actual operador privado. El anuncio se hizo durante un consejo de ministros en Montería, donde el mandatario aseguró que la nueva libreta estará entre las cuatro más seguras del mundo y quedará bajo la responsabilidad directa de la Imprenta Nacional, con apoyo técnico internacional. Según explicó Petro, el cambio no es solo estético ni tecnológico, sino estructural: se trata de una transformación completa del negocio de los pasaportes, con el objetivo de recuperar el control estatal sobre un documento clave para la soberanía y la seguridad del país. El nuevo pasaporte comenzará a expedirse una vez finalice la prórroga del contrato actual, que se extiende hasta abril de 2026. A partir de ese momento, la producción y personalización de las libretas pasará a manos de la Imprenta Nacional de Colombia, que trabajará de forma conjunta con la Casa da Moeda de Portugal, una entidad estatal europea especializada en documentos de alta seguridad. Esto significa que los colombianos que tramiten su pasaporte después de esa fecha ya recibirán el nuevo modelo, siempre que la transición técnica y operativa se complete dentro de los plazos previstos por la Cancillería. El Gobierno dejó claro que el cambio de proveedor y de tecnología no implicará un aumento arbitrario en el precio del pasaporte. De acuerdo con la Cancillería, las tarifas seguirán ajustándose únicamente con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), como ocurre actualmente. En la práctica, esto quiere decir que el valor del pasaporte se moverá solo por inflación y no por el nuevo modelo de producción. El Ejecutivo busca evitar que la modernización del documento termine siendo un golpe al bolsillo de los colombianos que necesitan viajar, estudiar o migrar. Durante su intervención, el presidente fue contundente: el nuevo pasaporte colombiano estará entre los cuatro más seguros del planeta. Aunque no reveló detalles técnicos por razones de seguridad internacional, sí explicó que la nueva libreta incorporará estándares avanzados de protección y verificación de identidad. Entre los ejes centrales del nuevo documento están: Petro aseguró que mostrar demasiados detalles antes de la presentación oficial podría incluso generar sanciones, lo que evidencia el nivel de sensibilidad tecnológica que tendrá el nuevo pasaporte. Aunque el Gobierno defiende el nuevo modelo, los organismos de control han prendido las alarmas. La Contraloría General advirtió sobre riesgos técnicos, financieros, operativos y jurídicos en la implementación del esquema liderado por la Imprenta Nacional. El ente fiscal también señaló que se han tenido que usar mecanismos transitorios para no frenar la expedición de pasaportes, lo que, a su juicio, muestra que la transición no ha sido tan ordenada como se esperaba. Por su parte, la Procuraduría ha puesto la lupa sobre los contratos firmados entre la Cancillería y la Imprenta Nacional, así como sobre el acuerdo con la Casa de la Moneda de Portugal, debido al alto monto de recursos comprometidos y a la repetición de convenios con objetos similares.