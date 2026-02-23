Aunque el Gobierno de los Estados Unidos ha reforzado los controles fronterizos, existe una autorización que permite a ciertos ciudadanos extranjeros viajar por motivos turísticos, de negocios o tránsito, siempre que sea por periodos breves. Quienes cumplan con los requisitos del Visa Waiver Program (VWP) pueden ingresar sin visa utilizando la ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Ojo: la ESTA no reemplaza el pasaporte; se exige pasaporte electrónico (e-Passport) vigente del país integrante del VWP. Tampoco sustituye la Real ID (no aplica a viajes internacionales). La ESTA es la autorización previa obligatoria para ciudadanos de países que integran el VWP que ingresen a EE. UU. por aire, mar o tierra (sí, también en frontera terrestre desde 2022). Permite estadías de hasta 90 días por turismo, negocios o tránsito. La aprobación de la ESTA no garantiza la admisión: la decisión final la toma el oficial de CBP en el punto de entrada. Pueden hacerlo únicamente los ciudadanos de países incluidos en el VWP que: Cuenten con pasaporte electrónico vigente. Viajen por turismo, negocios o tránsito por hasta 90 días. Obtengan la aprobación online antes del viaje. Si tu país no forma parte del VWP, no podés usar ESTA: debés solicitar la visa B1/B2 u otra que corresponda. La ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es la autorización electrónica que permite viajar sin visa a Estados Unidos bajo el Visa Waiver Program (VWP). Aplica a ciudadanos de países participantes que realicen visitas breves por turismo, negocios o tránsito. Es un permiso previo al viaje: se tramita en línea y, si es aprobado, habilita el embarque; la admisión final siempre la decide CBP al llegar al punto de entrada. Desde 2022 también se exige ESTA para quienes ingresan por frontera terrestre, además de aire y mar. La autorización se asocia al pasaporte electrónico (e-Passport) del viajero y, por lo general, tiene validez de hasta 2 años (o hasta que venza el pasaporte), permitiendo múltiples ingresos de hasta 90 días cada uno, siempre que se mantengan las condiciones del programa.