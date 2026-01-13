La sesión iniciará con la verificación de asistencia, tras lo cual el presidente Gustavo Petro liderará la reunión y presentará los temas de interés ante los asistentes. (Fuente: Archivo)

El presidente Gustavo Petro convocó para este martes 13 de enero de 2026, a las 3:00 p. m., a una reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en la Casa de Nariño, integrada por expresidentes de la República y congresistas que forman parte de la comisión de relaciones internacionales del Congreso.

La agenda del encuentro contempla analizar la relación bilateral con Estados Unidos, la situación actual de Venezuela y otros temas prioritarios de la agenda internacional.

La reunión buscará, además, permitir un diálogo entre las máximas autoridades del Gobierno y los miembros de este órgano consultivo para formular recomendaciones y profundizar en la política exterior del país.

¿Quiénes intervendrán y qué papel tendrá el Gobierno?

La sesión iniciará con la verificación de asistencia, tras lo cual el presidente Gustavo Petro liderará la reunión y presentará los temas de interés ante los asistentes. Posteriormente, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio expondrá un informe preliminar sobre las acciones adelantadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores en relación con los asuntos propuestos por el mandatario.

Este informe permitirá a los integrantes de la Comisión conocer las gestiones recientes del Gobierno en materia de política exterior, y se prevé un espacio para comentarios, preguntas y recomendaciones respecto a los temas tratados, fortaleciendo así el debate sobre los retos diplomáticos que enfrenta Colombia.

¿Por qué hay ausencia y críticas de un expresidente?

Pese a la convocatoria oficial, el expresidente Andrés Pastrana confirmó que no asistirá a la sesión porque se encuentra fuera del país, según una carta dirigida a la Cancillería en la que informó sobre su ausencia.

En esa misiva, Pastrana aprovechó para criticar la política exterior del Gobierno de Petro, señalando la necesidad de rectificar la postura frente a Estados Unidos en materia de pactos de paz con el narcotráfico y cultivos de coca, así como cuestionó el apoyo a lo que calificó de “narco régimen” en Venezuela y la situación de los presos políticos.