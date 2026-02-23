El programa Colombia Mayor, gestionado por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), tiene abiertos los procesos de inscripción para nuevos beneficiarios durante el año 2026. Esta iniciativa está orientada a personas mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, quienes no disponen de una pensión y requieren un ingreso mensual que les brinde apoyo. Las autoridades locales en diversos municipios del país continúan habilitando cupos de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y el cumplimiento de los criterios establecidos a nivel nacional, según la información recopilada por Wintor ABC. Para ser considerado en la lista de potenciales beneficiarios, los solicitantes deben satisfacer una serie de condiciones fundamentales establecidas por Prosperidad Social: Estos requisitos tienen como objetivo priorizar a aquellos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad económica. La inscripción al programa no se efectúa de manera automática y debe realizarse de forma presencial en la oficina del adulto mayor o en la dependencia social del municipio correspondiente. El único documento obligatorio es la cédula de ciudadanía original, aunque en ciertos municipios también se pueden requerir los siguientes documentos: El programa Colombia Mayor iniciará el trámite de transferencias a partir del 27 de febrero de 2026. En esta ocasión se aplicará un ciclo doble de pago, lo que significa que los beneficiarios recibirán dos giros acumulados en un mismo periodo. Esta medida busca compensar los ajustes en el contrato del operador logístico y asegurar que los recursos lleguen completos. Desde Prosperidad Social señalaron que en los próximos días se informarán las fechas exactas de dispersión, así como los puntos y canales habilitados en cada municipio. El monto del subsidio depende de la edad del beneficiario y del lugar de residencia: