Colombia prepara nuevo modelo de pasaportes: entrará en vigencia a partir de esta fecha.

Colombia se prepara para un cambio importante en la expedición de pasaportes. Aunque el nuevo modelo de pasaportes aún no entra en operación, se generan expectativas sobre su impacto en la prestación del servicio y la experiencia de los ciudadanos. La cancillería ha emitido mensajes tranquilizadores, pero persiste cierta incertidumbre sobre cómo se implementará.

El cronograma oficial indica que el nuevo modelo de pasaportes comenzará a funcionar el 1 de abril de 2026. Funcionarios de la cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa da Moeda S.A. de Portugal trabajan de manera coordinada para asegurar que la transición sea ordenada y sin contratiempos.

Mientras tanto, los colombianos se preguntan si habrá demoras o ajustes en el costo de expedición de los pasaportes. Las autoridades aseguran que cualquier cambio tarifario será mínimo y solo se ajustará conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), garantizando que los servicios continúen siendo accesibles.

Implementación del nuevo modelo de pasaportes

La cancillería destacó que la implementación del nuevo modelo permitirá mantener estándares óptimos de calidad en la prestación del servicio. Según la entidad, se respetarán los principios de eficiencia, responsabilidad y transparencia en todo el proceso.

El Gobierno de Colombia implementa el nuevo modelo de pasaportes. (Fuente: archivo) Aaftab Sheikh

El pasado 16 de enero, la cancillería envió un memorando a la Gerencia de la Imprenta Nacional y al Comité Operativo del nuevo modelo, enfatizando que cada recomendación de la Contraloría General de la República debía ser tenida en cuenta. Esto garantiza que el servicio de expedición de pasaportes no se verá afectado y que se mantendrá el patrimonio público.

Continuidad del servicio y condiciones económicas

El convenio de cooperación internacional entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional y la Casa da Moeda S.A. de Portugal asegura la continuidad en la prestación del servicio durante la transición al nuevo modelo.

La Contraloría autorizó la figura de urgencia manifiesta para permitir que la expedición de pasaportes continúe sin interrupciones hasta el 1 de abril de 2026. Esto asegura que los ciudadanos no experimenten demoras y que el nuevo modelo entre en funcionamiento de manera ordenada y eficiente.