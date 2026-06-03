El estudio muestra una ventaja clara de uno de los aspirantes cuando faltan menos de tres semanas para la segunda vuelta presidencial.

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La carrera por la Presidencia de Colombia entra en su etapa definitiva y una de las encuestas que más atención ha despertado durante el actual proceso electoral acaba de publicar una nueva proyección sobre el desenlace de la segunda vuelta.

La firma AtlasIntel, que días atrás acertó en su pronóstico sobre el resultado de la primera ronda, presentó una medición que muestra una ventaja importante de uno de los candidatos que disputarán la jefatura del Estado el próximo 21 de junio.

El sondeo fue realizado entre el 1 y el 2 de junio de 2026, apenas horas después de que se consolidaran los resultados oficiales de la primera vuelta presidencial. De acuerdo con los datos divulgados, uno de los aspirantes alcanzaría el 50,3 % de la intención de voto, mientras que su contendor obtendría el 42,6 %. La diferencia entre ambos llega a 7,7 puntos porcentuales.

La encuesta también registró que el voto en blanco alcanzaría el 3,7 %, mientras que el 0,6 % afirmó que anularía su voto o no participaría en la jornada electoral. Por su parte, el 2,9 % de los encuestados señaló que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su elección.

Encuesta que acertó la primera vuelta anticipa quién llegaría a la Casa de Nariño tras el balotaje del 21 de junio. Fuente: EFE Ernesto Guzmán

¿Qué dice la nueva encuesta de AtlasIntel para la segunda vuelta presidencial en Colombia?

Los resultados publicados por AtlasIntel muestran que el candidato que lideró la primera vuelta mantendría una ventaja de cara a la definición presidencial de junio. La medición adquiere relevancia porque la firma brasileña fue una de las encuestadoras que logró aproximarse con mayor precisión al resultado registrado en las urnas el pasado 31 de mayo.

En aquella jornada electoral, el aspirante que ocupó el primer lugar obtuvo más de 10,3 millones de votos, equivalentes al 43,74 % del total, mientras que el segundo clasificado superó los 9,6 millones de sufragios, con una participación cercana al 40,90 %.

Con esos resultados, ambos avanzaron a la segunda vuelta y protagonizarán una de las contiendas más reñidas de los últimos años en Colombia.

¿Cuál es el nivel de rechazo de los candidatos según la encuesta?

Además de la intención de voto, AtlasIntel evaluó el nivel de rechazo que generan los dos aspirantes entre los ciudadanos.

Ante la pregunta sobre cuál de los dos sería menos aceptado como presidente de la República, uno de los candidatos registró un rechazo del 56,6 %, mientras que su rival obtuvo un 40,3 %.

Este indicador suele ser observado por analistas políticos debido a que puede influir en la capacidad de crecimiento de cada campaña durante las semanas previas a la elección definitiva.

¿Quién genera más confianza para manejar la economía, la seguridad y la salud?

La encuesta también preguntó a los colombianos cuál de los dos candidatos consideran más preparado para administrar distintas áreas estratégicas del país.

En temas relacionados con criminalidad y narcotráfico, uno de los aspirantes obtuvo un respaldo del 57 %, frente al 39 % de su contendor.

En relaciones internacionales alcanzó el 56 %, mientras que su rival registró el 38 %.

La medición encontró igualmente ventajas en aspectos como fortalecimiento de la democracia, impuestos, infraestructura, economía, inflación, salud, equilibrio fiscal, lucha contra la corrupción y educación.

Uno de los datos más llamativos es que la única temática en la que el segundo candidato logró imponerse fue la relacionada con medio ambiente, donde alcanzó el 48 % de las preferencias frente al 44 % de su adversario.

¿Por qué esta encuesta ha llamado tanto la atención en Colombia?

El interés que ha generado AtlasIntel se explica por su desempeño durante la campaña presidencial. La firma aseguró que sus mediciones lograron identificar con anticipación el crecimiento del candidato que terminó liderando la primera vuelta.

Según la compañía, sus herramientas de seguimiento detectaron el momento en que dicho aspirante superó a su principal rival días antes de la elección del 31 de mayo, una tendencia que posteriormente se reflejó en los resultados oficiales.

La encuestadora sostuvo que, en su último estudio previo a la primera vuelta, el entonces favorito aparecía con una intención de voto superior al 42 %, cifra que terminó muy cerca de su desempeño en las urnas.

¿Cuál es la ficha técnica de la encuesta de AtlasIntel?

La medición fue realizada por AtlasIntel S.A.S. y financiada por Publicaciones Semana.

Entre los principales datos técnicos se destacan: