La cuenta regresiva para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026 ya está en marcha y millones de colombianos deben verificar si fueron elegidos como jurados de votación. La Registraduría Nacional del Estado Civil activó la consulta oficial tras completar el sorteo electrónico, y recordó que esta responsabilidad es obligatoria y no excusable por desconocimiento. Para saber si fue seleccionado como jurado de votación, debe ingresar al sitio oficial habilitado por la Registraduría: https://juradosatipicas.registraduria.gov.co/consultar_jurados.php Allí solo necesita digitar su número de cédula de ciudadanía y el sistema le indicará si fue designado, junto con el lugar de votación y demás detalles logísticos. También puede consultar a través de la aplicación móvil Infovotante, donde encontrará información adicional como su puesto de votación y citación a capacitaciones. El calendario electoral ya definió las fechas clave para este proceso: A partir de esa fecha, todos los ciudadanos pueden verificar su estado en línea. Aunque algunos recibirán notificaciones por correo o mensaje de texto, la ley establece que es obligación del ciudadano hacer la consulta directa. No cumplir con esta función puede salir muy caro. Las sanciones incluyen: Por eso, la recomendación es verificar cuanto antes y cumplir con las obligaciones asignadas. Los jurados de votación deben presentarse en su mesa asignada a más tardar a las 7:30 a.m. el día de las elecciones. Esta puntualidad es clave para garantizar la correcta apertura de la jornada electoral en todo el país. Sí. Todos los jurados seleccionados deben asistir a una capacitación obligatoria. La fecha, hora y lugar serán informados en el mismo sistema de consulta. Si aún no aparece la programación, la Registraduría indicó que algunas sesiones están en proceso de asignación, por lo que se recomienda revisar constantemente. Existen causales específicas para solicitar la exoneración del servicio: Cada caso debe ser justificado ante la Registraduría para evitar sanciones. Quienes cumplan con esta labor el 31 de mayo tendrán derecho a: Este beneficio aplica una vez se certifique la participación en la jornada electoral.