La controversia continúa mientras avanza la transición hacia el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

La polémica por las elecciones presidenciales en Colombia continúa escalando a pocas semanas del cambio de Gobierno. En esta oportunidad, el presidente saliente, Gustavo Petro, respondió a las críticas que recibió por cuestionar la legitimidad del triunfo electoral de Abelardo de la Espriella.

El mandatario utilizó su cuenta en la red social X para rechazar las acusaciones de que estaría desconociendo la voluntad popular. Según explicó, exponer lo que considera irregularidades en el proceso electoral hace parte del derecho a la verdad y no representa un desconocimiento del orden constitucional.

Las declaraciones se producen en medio de un clima de creciente tensión política entre el Gobierno saliente y la administración entrante, luego de que distintos dirigentes cuestionaran la postura de Petro frente a los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio.

Gustavo Petro defendió sus denuncias y aseguró que decir la verdad no desconoce la Constitución

El pronunciamiento del presidente llegó después de que el senador electo Hernán Cadavid, del Centro Democrático, afirmara que las declaraciones de Petro representan un desconocimiento de la Constitución, de las instituciones electorales y de la decisión tomada por los ciudadanos en las urnas.

Frente a esas críticas, el mandatario sostuvo que expresar lo que considera la verdad no constituye una violación del orden constitucional. Incluso afirmó que la Constitución protege el derecho a la verdad y a la paz, y agregó que quienes faltan a la verdad en asuntos públicos son, según su interpretación, quienes terminan afectando los principios constitucionales.

Además, reiteró que su mandato finalizará el 6 de agosto y que el nuevo Gobierno asumirá el poder al día siguiente, aunque insistió en que mantiene cuestionamientos sobre la legitimidad de la elección.

La controversia continúa mientras avanza la transición hacia el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Representación hecha con IA

Petro insistió en las denuncias de presunto fraude y habló de pruebas en la Fiscalía

Durante sus publicaciones, el presidente volvió a sostener que existen elementos que respaldarían sus denuncias sobre un supuesto fraude electoral. En ese contexto, afirmó que parte del material relacionado con esas acusaciones ya estaría en poder de la Fiscalía General de la Nación, aunque no entregó detalles sobre el contenido de las pruebas ni sobre el estado de las investigaciones.

El jefe de Estado también manifestó que, a su juicio, denunciar posibles irregularidades en un proceso electoral constituye un deber democrático y no un intento de alterar el orden institucional. En ese mismo mensaje reiteró que, según su posición, un eventual fraude electoral sería el verdadero atentado contra la Constitución y la soberanía nacional.

La respuesta de Petro a José Manuel Restrepo profundizó la tensión política

La controversia también se amplió tras las declaraciones del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien aseguró en una entrevista que Petro estaría intentando desconocer los resultados electorales e incluso insinuó la posibilidad de un golpe de Estado.

En respuesta, el presidente rechazó esas afirmaciones y sostuvo que hablar de extraditar o encarcelar al jefe de Estado sin la existencia de un proceso judicial constituye una actuación contraria al Estado social de derecho. Con estas declaraciones, la confrontación entre el Gobierno saliente y las nuevas autoridades continúa elevando el tono del debate político mientras avanza el proceso de transición presidencial en Colombia.