De la Espriella agradeció públicamente el respaldo de Trump a su candidatura presidencial.

A menos de tres semanas del balotaje del 21 de junio, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella salió a responder públicamente el gesto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció su respaldo al abogado colombiano tras los resultados de la primera vuelta del 31 de mayo.

De la Espriella utilizó sus redes para agradecer el mensaje y ubicar a Washington como un aliado indispensable en la pelea contra el crimen organizado y el narcotráfico. En sus palabras, recibir ese apoyo lo tiene “muy honrado” y anticipó que, de llegar al poder, ambos gobiernos forjarían una relación bilateral inédita.

¿Qué dijo De la Espriella sobre el apoyo del mandatario estadounidense Trump?

En una entrevista posterior con Semana, el aspirante fue más allá del agradecimiento y explicó que una eventual administración suya pondría el vínculo con Washington en el centro de su política exterior.

Para De la Espriella, la cooperación con Estados Unidos resulta determinante para atacar tres problemas que considera centrales: el narcotráfico, la criminalidad organizada y la violencia que afecta a varias regiones del país.

De la Espriella agradeció públicamente el respaldo de Trump a su candidatura presidencial. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

El candidato también puso sobre la mesa el eje económico del vínculo bilateral. Con Estados Unidos como primer socio comercial de Colombia, sostuvo que su gobierno aspiraría a llevar el intercambio entre ambas naciones a niveles nunca vistos. Agregó que comparte con la administración Trump valores relacionados con la defensa de la democracia, la libertad y la institucionalidad.

Lo que escribió Trump tras la primera vuelta

El mensaje del presidente estadounidense llegó pocos días después de que se conocieran los datos finales de la primera ronda electoral. De la Espriella se impuso como el candidato más votado, con más de 10 millones de sufragios, y avanzó al balotaje.

Trump lo felicitó en sus redes, lo describió como un dirigente inteligente, firme y persistente, y enumeró los cambios que, a su juicio, una presidencia del abogado podría traerle al país: crecimiento económico, empleo, comercio, freno a la migración ilegal, combate al narcotráfico y restauración del orden público.

Para el mandatario norteamericano, la segunda vuelta no es solo un asunto interno colombiano, sino un hito con implicancias directas para la relación entre ambos países. Cerró su publicación anunciando su respaldo total a la candidatura.

El apoyo de María Elvira Salazar y Bernie Moreno

Al pronunciamiento de Trump se sumaron dos figuras del Partido Republicano en el Congreso estadounidense. La congresista María Elvira Salazar interpretó los resultados de la primera vuelta como una señal de hartazgo de la sociedad colombiana con el rumbo que marcó el presidente Gustavo Petro.

Salazar, quien dijo haber acompañado la candidatura desde la primera fase, confió en que De la Espriella podría unir al país, ejercer la autoridad que la situación demanda y frenar a lo que describió como la izquierda radical. En respuesta, el propio candidato le agradeció el gesto y le pidió que la comunidad internacional mantenga la mirada puesta sobre la segunda vuelta, incluido lo que calificó como la necesidad de observación electoral ante la presencia de Petro y Cepeda.

Por su parte, el senador Bernie Moreno celebró el respaldo otorgado por Trump y destacó que el aspirante colombiano llevaría adelante transformaciones en seguridad, salud, educación y generación de oportunidades. También expresó confianza en que el proceso del 21 de junio se desarrollará de manera transparente.

Una segunda vuelta entre De la Espriella y Cepeda

Cerrada la primera etapa, Colombia enfrenta ahora el tramo final entre dos candidatos con perfiles marcadamente diferentes. De la Espriella obtuvo más de 10 millones de votos, incluyendo una victoria entre los colombianos residentes en el exterior. Su rival, Iván Cepeda Castro, superó los nueve millones de sufragios y también aseguró su lugar en la ronda definitiva.