Colombia elige presidente este domingo 31 de mayo y la gran incógnita de la jornada es cuántos votos necesita un candidato para ganar sin ir a segunda vuelta. La regla la define la Constitución en las elecciones presidenciales: se requiere la mitad más uno de los votos válidos.

El potencial electoral es enorme. Un total de 41.421.973 colombianos están habilitados en el censo electoral definitivo. Sobre ese universo se mide el umbral que ningún aspirante tiene asegurado de antemano.

La mitad más uno: el umbral exacto para evitar la segunda vuelta

El artículo 190 de la Constitución establece que el presidente se elige por “la mitad más uno de los votos” depositados de forma secreta y directa. Con base en el censo de la Registraduría, si todos los habilitados votaran, el ganador necesitaría 20.710.987 sufragios.

Pero ese número es solo un techo teórico. La cifra real depende de la participación: como el porcentaje se calcula sobre los votos válidos, a menor asistencia menor será el total necesario para superar la mitad más uno. Por eso el dato exacto solo se conoce el mismo 31 de mayo.

Qué pasa si nadie gana: la segunda vuelta sería el 21 de junio

Si ningún candidato alcanza esa mayoría, la Constitución prevé una segunda vuelta tres semanas después, fijada para el 21 de junio de 2026. En esa instancia compiten solo los dos aspirantes más votados y resulta electo quien obtenga la mayoría simple.

Si ningún candidato alcanza la mayoría, la Constitución prevé una segunda vuelta tres semanas después, fijada para el 21 de junio de 2026. Fuente: EFE Carlos Ortega

El balotaje contempla además el reemplazo de un finalista que fallezca o sufra una incapacidad permanente: su partido puede inscribir un sucesor y, si no lo hace, el cupo pasa al tercero más votado. Para los colombianos en el exterior, la votación empezó antes, el 25 de mayo, en 67 países.

Las cifras oficiales de la jornada del 31 de mayo

Estos son los números con los que arranca la elección, según la Registraduría Nacional:

Censo electoral : 41.421.973 habilitados (21.298.492 mujeres y 20.123.481 hombres).

En Colombia : 40.007.312 votantes; en el exterior : 1.414.661 en 67 países.

Logística : 13.742 puestos y más de 120.000 mesas dentro y fuera del país.

Horario : las urnas en Colombia abren de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Segunda vuelta (si ningún candidato gana hoy): domingo 21 de junio de 2026.

Cada ciudadano puede confirmar su puesto de votación en la página de la Registraduría, www.registraduria.gov.co, en la opción “Consulta tu lugar de votación”.