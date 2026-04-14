En un año clave para el calendario electoral, una de las dudas más frecuentes entre los colombianos es si pueden modificar su puesto de votación más de una vez. El sistema actual permite realizar este trámite en varias ocasiones dentro del plazo habilitado. Este proceso forma parte del mecanismo que busca garantizar que cada ciudadano pueda votar cerca de su lugar de residencia, teniendo en cuenta que muchas personas cambian de domicilio a lo largo del tiempo. Según informó Infobae Colombia, no existe un límite de veces para modificar el puesto de votación, siempre que el trámite se realice dentro de las fechas establecidas por la autoridad electoral. Cada vez que una persona hace un nuevo registro, el sistema anula automáticamente el anterior, por lo que solo queda vigente el último cambio realizado de forma correcta. Esto significa que el día de las elecciones, el votante aparecerá inscrito únicamente en el lugar más reciente. La normativa electoral permite modificar el puesto de votación cuando existe un cambio real de domicilio. Sin embargo, advierte sobre prácticas indebidas como el traslado de votantes a lugares donde no tienen vínculo, con el objetivo de influir en resultados locales. Este tipo de conductas, conocido como transhumancia electoral, puede derivar en la anulación del registro y en sanciones legales. Para evitarlo, las autoridades realizan controles cruzando información con distintas bases de datos. El trámite debe realizarse de manera personal y sin intermediarios. Además, requiere validación de identidad mediante datos biométricos y la presentación de un documento oficial vigente. También es importante tener en cuenta que el proceso es gratuito, incluso si se realiza más de una vez dentro del período permitido.