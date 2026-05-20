Sus declaraciones sobre Gustavo Petro y las elecciones presidenciales en Colombia reactivaron las discusiones sobre el rumbo político del país (Fuente: Grok - creada con IA).

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Las elecciones presidenciales en Colombia volvieron a quedar en el centro de la conversación pública luego de una nueva y polémica predicción de Mhoni Vidente. La astróloga cubana aseguró que el país estaría próximo a vivir un fuerte cambio político y lanzó una frase que rápidamente se viralizó: “Colombia va a perder el régimen izquierdista por culpa de Petro”.

Sus declaraciones llegan en un momento clave para el escenario electoral colombiano, cuando aumentan las tensiones entre sectores políticos y las encuestas comienzan a mostrar movimientos entre los posibles candidatos que buscan llegar a la Casa de Nariño. La afirmación de la vidente no pasó desapercibida y desató reacciones entre simpatizantes y críticos del actual Gobierno.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre las elecciones presidenciales en Colombia?

La reconocida tarotista realizó una lectura de cartas en medio de un análisis político sobre varios países de América Latina y Europa. Durante su interpretación, aseguró que se aproxima una caída de gobiernos de izquierda en distintos territorios y mencionó directamente a Colombia como uno de los casos más importantes.

Según explicó, las cartas le indicarían que el país cambiaría el rumbo político en las próximas elecciones presidenciales y que el proyecto liderado por Gustavo Petro perdería fuerza en las urnas.

Mhoni Vidente lanzó una filosa predicción que tensiona a Petro y hace repensar a los colombianos de cara a las elecciones.

“Colombia va a perder el régimen izquierdista por culpa de Petro”, expresó Mhoni Vidente durante su intervención, una frase que rápidamente empezó a circular en redes sociales y plataformas digitales.

La vidente también mencionó situaciones políticas relacionadas con Brasil y España, afirmando que vendrían triunfos para sectores de centroderecha en varios países.

¿Por qué la predicción de Mhoni Vidente genera tensión en el Gobierno Petro?

Las palabras de la astróloga llegan en medio de un ambiente político cada vez más polarizado en Colombia. A medida que se acercan las elecciones, distintos sectores empiezan a medir fuerzas mientras crecen las discusiones sobre continuidad o cambio de modelo político.

Aunque las predicciones de este tipo no tienen sustento científico, lo cierto es que suelen generar impacto mediático y conversación digital, especialmente cuando involucran figuras políticas de alto perfil como el presidente Gustavo Petro.

Además, el comentario de Mhoni Vidente apareció justo cuando varios sondeos muestran una competencia mucho más ajustada entre candidatos de izquierda, centro y derecha, lo que aumentó la atención sobre cualquier pronóstico relacionado con el futuro electoral del país.