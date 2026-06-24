La Registraduría informó que el proceso de revisión electoral tuvo una coincidencia del 99,997 % entre el preconteo y el escrutinio final.

El presidente Gustavo Petro confirmó el inicio del proceso de empalme con el mandatario electo Abelardo de la Espriella luego de la segunda vuelta presidencial en Colombia. El anuncio se dio después de que la Registraduría Nacional del Estado Civil finalizara el escrutinio oficial y validara los resultados electorales.

A través de sus redes sociales, el jefe de Estado aseguró que comenzará la transición institucional, aunque también planteó la posibilidad de una “resistencia pacífica” para defender las reformas sociales impulsadas durante su administración. Sus declaraciones generaron diferentes interpretaciones dentro del escenario político colombiano.

Petro también se refirió al futuro de su proyecto político y sostuvo que la salida del poder no implica el final de las transformaciones promovidas durante su gobierno. Además, cuestionó aspectos del proceso electoral y mencionó supuestas influencias externas que, según afirmó, deberían ser revisadas.

Petro confirma el empalme con Abelardo de la Espriella tras los resultados electorales

El proceso de empalme entre el gobierno saliente y la nueva administración comenzará luego de que Abelardo de la Espriella fuera confirmado como ganador de la segunda vuelta presidencial. La Registraduría informó que el escrutinio oficial contó con la participación de miles de funcionarios y representantes encargados de revisar los resultados en todo el país.

De acuerdo con el resultado final, De la Espriella obtuvo 12.959.542 votos, equivalentes al 49,66 %, mientras que Iván Cepeda alcanzó 12.708.712 sufragios, con el 48,70 %. La diferencia entre ambos candidatos fue de 250.830 votos.

Cuántos votos obtuvo Abelardo de la Espriella y cómo quedó la segunda vuelta presidencial

La jornada electoral registró una participación del 63,6 % del censo electoral, una de las cifras más altas desde la Constitución de 1991, según los datos entregados por la Registraduría. El comportamiento regional mostró diferencias entre los candidatos, con victorias territoriales distribuidas en varias zonas del país.

En el exterior, el resultado también tuvo impacto en la diferencia final. De la Espriella consiguió una mayoría entre los colombianos que votaron desde consulados, mientras que Cepeda obtuvo respaldo en otras regiones del territorio nacional, incluida Bogotá.

Petro anuncia su retiro del poder y defiende las reformas de su gobierno

Tras conocerse los resultados oficiales, Gustavo Petro afirmó que su salida del Gobierno se realizará dentro del marco institucional establecido. El mandatario señaló que respetará la transición, aunque insistió en que continuará defendiendo las políticas sociales que impulsó durante su administración.

El presidente destacó especialmente las reformas aprobadas durante su mandato y aseguró que estas representan cambios que deben mantenerse. En sus mensajes públicos sostuvo que la defensa de esos avances continuará desde otros espacios políticos y ciudadanos.

Petro habla de “resistencia pacífica” y cuestiona el proceso electoral en Colombia

Uno de los puntos que generó mayor atención fue la referencia del presidente a una posible “resistencia pacífica” luego de anunciar su retiro. Petro explicó que su postura está relacionada con la defensa de los logros obtenidos durante su gobierno y descartó promover acciones violentas.

Además, el mandatario planteó cuestionamientos sobre el desarrollo de las elecciones y mencionó una supuesta injerencia extranjera en el proceso electoral. En particular, hizo referencia al papel del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y expresó dudas sobre la influencia de actores externos.

Petro cuestionó aspectos del proceso electoral y mencionó una supuesta injerencia extranjera en los comicios colombianos. EFE

Petro critica a Abelardo de la Espriella y asegura que su proyecto político continuará

Durante sus publicaciones posteriores a la elección, Petro también cuestionó al presidente electo Abelardo de la Espriella y lanzó críticas sobre su perfil político y sus vínculos con sectores tradicionales del país.

Al mismo tiempo, el mandatario insistió en que su movimiento representa un proceso de cambio que no termina con el cierre de su periodo presidencial. Según sus declaraciones, la continuidad de su proyecto dependerá de la participación ciudadana y del respaldo social.

Las referencias históricas que utilizó Petro tras la victoria electoral de De la Espriella

En sus mensajes, Gustavo Petro recurrió a distintos episodios de la historia colombiana para explicar su visión sobre el momento político del país. El presidente mencionó figuras como Simón Bolívar y José Antonio Galán, utilizando estos referentes para hablar sobre libertad, soberanía y transformación social.

También recordó su trayectoria política y su pasado relacionado con el M-19, destacando el proceso de transición hacia la participación democrática. Sus declaraciones estuvieron centradas en la idea de que los cambios políticos deben mantenerse dentro de los canales institucionales.