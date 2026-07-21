En esta noticia

Este martes, 21 de julio de 2026, la cotización delreal llegó a 635.7678 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1%.

La cotización del Real evolucionó con un ligero avance en la última semana (0.36%), pero en el último año registra una caída de -10.41%.

Te puede interesar

Tensión global | Una potencia tecnológica desarrolló un mega submarino militar: 37 km/h, seis lanzatorpedos indetectables y es orgullo de esta nación

Te puede interesar

Descubrieron a Cleopatra: el hallazgo de los expertos que transformaría la historia de la faraona
La cotización de las principales divisas en Colombia.
La cotización de las principales divisas en Colombia.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos diez días, el Real cayó dos jornadas, subió dos, volvió a caer, repuntó, permaneció sin cambios, encadenó dos avances y cerró con una baja; en conjunto, quedó levemente apreciado.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 12.14%, es menor que la volatilidad anual del 15.38%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Te puede interesar

Llega el primer túnel inteligente de América Latina: una obra monumental con tecnología alemana y más de 80 estructuras

Te puede interesar

No hace falta la visa: EE.UU. permite el ingreso a los extranjeros que cuenten con este permiso

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere una recuperación en su valor en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 63576.78 pesos colombianos; 200 reales cuestan 127153.56 pesos colombianos y 500 reales cuestan 317883.91 pesos colombianos.