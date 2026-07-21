Este martes, 21 de julio de 2026, la cotización delreal llegó a 635.7678 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1%.

La cotización del Real evolucionó con un ligero avance en la última semana (0.36%), pero en el último año registra una caída de -10.41%.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos diez días, el Real cayó dos jornadas, subió dos, volvió a caer, repuntó, permaneció sin cambios, encadenó dos avances y cerró con una baja; en conjunto, quedó levemente apreciado.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 12.14%, es menor que la volatilidad anual del 15.38%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere una recuperación en su valor en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 63576.78 pesos colombianos; 200 reales cuestan 127153.56 pesos colombianos y 500 reales cuestan 317883.91 pesos colombianos.