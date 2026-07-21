En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este martes, 21 de julio de 2026 llegó a 3676.95 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 3,33%.

La cotización del Euro subió 2.74% en la última semana, pero en el último año cayó 18.06%.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro comenzó con dos jornadas al alza, siguió con tres a la baja y luego alternó movimientos, cerrando sin variación acumulada, con volatilidad y sin sesiones planas.

Hoy la cotización del Euro muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia la moneda europea.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Quienes deseen adquirir 100 euros en Colombia deberán pagar 367695.00 pesos colombianos; 200 euros cuestan 735390.00 pesos y 500 euros cuestan 1838475.00 pesos, tomando como referencia 3676.95 pesos por euro.