Ya es oficial: Estados Unidos exigirá este formulario obligatorio DS-160 a todos los colombianos que soliciten la visa para ingresar al país

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Solicitar una visa de no inmigrante para ingresar a Estados Unidos implica cumplir con una serie de requisitos establecidos por las autoridades migratorias. Entre ellos, uno de los más importantes es el formulario DS-160, un documento obligatorio que deben presentar todos los colombianos que inicien el trámite.

Este formulario constituye el primer paso del proceso de solicitud y es indispensable para poder programar la entrevista consular. Sin el DS-160 correctamente diligenciado, la solicitud de la visa no puede avanzar.

¿Qué es el formulario DS-160 y para qué sirve?

El DS-160 es el formulario oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos para solicitar visas de no inmigrante. Debe completarse exclusivamente de manera electrónica y reúne la información personal, laboral, académica y de viaje del solicitante.

Las autoridades consulares utilizan estos datos para evaluar cada caso antes de la entrevista y verificar si el solicitante cumple con los requisitos para obtener una visa temporal.

Este formulario es obligatorio para quienes soliciten, entre otras, las siguientes visas:

Turismo (B-2).

Negocios (B-1).

Estudio (F y M).

Intercambio (J).

Trabajo temporal y otras categorías de visas de no inmigrante.

¿Cómo completar el formulario DS-160?

El trámite debe realizarse en línea a través del portal oficial del Centro de Solicitud Electrónica Consular (CEAC).

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Al completar el formulario, el solicitante deberá proporcionar información como:

Datos personales y del pasaporte.

Información de contacto.

Historial de viajes.

Datos laborales y académicos.

Información sobre familiares.

Motivo del viaje a Estados Unidos.

Fotografía digital que cumpla con las especificaciones exigidas, cuando corresponda.

Una vez finalizado el proceso, el sistema genera una hoja de confirmación con un código de barras, documento que debe imprimirse o conservarse para presentarlo durante la entrevista en la Embajada o el Consulado.

¿Qué pasa después de enviar el DS-160?

Tras completar y enviar el formulario, el siguiente paso consiste en:

Pagar la tarifa correspondiente a la solicitud de visa. Programar la cita para la toma de datos biométricos, cuando aplique. Agendar la entrevista consular utilizando el número de confirmación del formulario DS-160. Presentarse a la entrevista con la documentación requerida.

Es importante revisar cuidadosamente toda la información antes de enviar el formulario, ya que errores u omisiones pueden generar demoras o afectar el trámite de la solicitud de visa.