Colombia cerró el viernes 13 de marzo el plazo de inscripción de candidaturas presidenciales ante la Registraduría Nacional. El resultado: diez fórmulas en el tarjetón de la primera vuelta del 31 de mayo, con perfiles que van desde la izquierda petrista hasta la derecha dura, pasando por un centro fragmentado que puede terminar siendo la llave del balotaje del 21 de junio. Las encuestas más recientes ubican a Iván Cepeda (Pacto Histórico) como el puntero, con entre el 31% y el 36% de intención de voto según AtlasIntel/Semana y Guarumo/EcoAnalítica. Detrás aparece Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria), con entre el 22% y el 28%. Y aunque Paloma Valencia (Centro Democrático) figura tercera en los sondeos con el 17,5%, llegó al tarjetón con el mayor caudal electoral verificado: 3,2 millones de votos reales en la Gran Consulta del 8 de marzo. Esa paradoja, Cepeda lidera las encuestas presidenciales Colombia 2026 pero podría perder la segunda vuelta si el centro y la derecha se unen, es la clave para entender la elección que viene. A diez semanas de la primera vuelta, estas son las diez fórmulas, sus propuestas centrales y el escenario de alianzas que se perfila para la segunda vuelta: