El calendario electoral colombiano avanza hacia su etapa definitiva. Con poco más de dos meses por delante para las elecciones presidenciales, la Registraduría Nacional habilitó un período de inscripción de cédulas para que los ciudadanos puedan actualizar su puesto de votación. El plazo vence el 31 de marzo, y el trámite apunta a reducir desplazamientos innecesarios el día de la jornada. La medida busca no solo facilitar el ejercicio del voto, sino también reducir los tiempos de espera en los puestos y aliviar las dificultades de movilidad, especialmente en grandes ciudades donde el traslado puede convertirse en un obstáculo real para la participación. No todos los colombianos están obligados a realizar el trámite. Según compartió Semana, quienes ya votaron en las elecciones legislativas del 8 de marzo tienen su lugar de votación actualizado automáticamente en el sistema, por lo que no necesitan hacer ninguna gestión adicional. En cambio, sí deben inscribirse quienes cambiaron de residencia y quieren votar cerca de su nuevo domicilio, así como quienes van a votar por primera vez y obtuvieron su cédula después del cierre del censo para las elecciones de Congreso, es decir, después del 8 de enero de 2026. Más allá del aspecto administrativo, la ubicación del puesto de votación tiene un impacto directo en la participación ciudadana. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), retomado por el medio citado, facilitar el acceso físico a las urnas es un factor clave para fortalecer la democracia, ya que votar cerca reduce costos para el elector y disminuye la probabilidad de abstención. Este punto cobra especial relevancia en las grandes ciudades, donde la movilidad suele ser un obstáculo concreto el día de los comicios. En una elección donde cada voto cuenta, la distancia al puesto puede definir si una persona participa o no. La Registraduría dispuso aproximadamente 400 puntos de inscripción distribuidos en todo el país, incluyendo centros comerciales y lugares de alta concurrencia para facilitar el acceso. El trámite puede realizarse también en sedes oficiales de la entidad y en puntos móviles habilitados en distintos municipios. Los ciudadanos pueden verificar su puesto de votación asignado en la página oficial de la Registraduría y gestionar cualquier cambio antes del vencimiento del plazo. El organismo electoral subraya que se trata de un proceso rápido, seguro y sin costo.