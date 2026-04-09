El Partido Conservador Colombiano ratificó su postura frente a las elecciones presidenciales y confirmó que no respaldará la candidatura de Iván Cepeda. La colectividad, que ya había anticipado esta decisión semanas atrás, reiteró que su apoyo se definirá entre dos figuras de la centroderecha. El anuncio se conoció a través de un pronunciamiento oficial difundido en redes sociales, en el que el partido aclaró que su respaldo estará entre Paloma Valencia y Abelardo De la Espriella. Esta definición marca el rumbo de la colectividad de cara a la primera vuelta presidencial. Siga las Elecciones de Colombia en 2026 En los próximos días, la bancada del partido sostendrá una reunión clave para adoptar una decisión definitiva. Mientras tanto, el escenario político se mantiene abierto, especialmente por la postura de algunos candidatos frente a los apoyos de los partidos tradicionales. El Partido Conservador Colombiano dejó en claro que no respaldará en ningún escenario a Iván Cepeda, candidato vinculado al Pacto Histórico. Esta decisión reafirma la línea ideológica de la colectividad, que se ha mantenido crítica frente a las propuestas del senador. Desde la dirección del partido, encabezada por Efraín Cepeda, se ha insistido en que las posturas políticas de Cepeda no coinciden con los principios conservadores, como la defensa de la propiedad privada, la institucionalidad y la división de poderes. Por ello, la colectividad optó por cerrar cualquier posibilidad de respaldo. El respaldo presidencial del Partido Conservador Colombiano se definirá entre Paloma Valencia y Abelardo De la Espriella, dos figuras que representan sectores de la centroderecha en Colombia. Ambos nombres han ganado protagonismo en el escenario electoral, y su eventual respaldo podría influir en la consolidación de alianzas políticas. Sin embargo, cada uno mantiene posturas y estrategias propias frente a los apoyos partidarios, lo que podría incidir en la decisión final del conservatismo. En los próximos días, el Partido Conservador Colombiano convocará a una nueva reunión de bancada para tomar una decisión definitiva sobre su apoyo presidencial. Este encuentro será determinante para definir el rol del partido en la contienda electoral. La colectividad buscaría llegar con una postura unificada a la primera vuelta, en un contexto político marcado por la fragmentación de apoyos y la búsqueda de alianzas estratégicas. La decisión final podría impactar el equilibrio de fuerzas dentro del espectro de la centroderecha. El candidato Abelardo De la Espriella reiteró que no aceptará el respaldo formal de partidos políticos en su aspiración presidencial, pese a que distintas colectividades han mostrado interés en sumarse a su campaña. En declaraciones recientes, dejó claro que su proyecto se mantendrá independiente de estructuras tradicionales. El aspirante aseguró que, aunque recibe con apertura a los ciudadanos y militantes que deseen apoyarlo, no permitirá que su candidatura sea identificada con etiquetas partidarias. “Bienvenida toda la militancia, pero no voy a aceptar rótulos de partidos”, afirmó, marcando así una postura firme frente a posibles alianzas con sectores como el Partido de la U y otras colectividades.