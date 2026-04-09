Con la cercanía de las elecciones en Colombia 2026, millones de ciudadanos se preparan para participar en la jornada democrática. Sin embargo, además de votar, algunos deberán asumir un papel clave dentro del proceso electoral. La Registraduría Nacional ya activó la plataforma que permite consultar si una persona fue seleccionada como jurado de votación. Este mecanismo es fundamental para garantizar la organización y transparencia de los comicios. Ser designado implica responsabilidades obligatorias durante la jornada, desde la apertura de mesas hasta el conteo final de los votos. Por ello, es importante verificar con anticipación si fue elegido y cumplir con las indicaciones oficiales. Los ciudadanos pueden revisar su asignación a través de la página oficial de la Registraduría, en un proceso sencillo que toma pocos minutos: El sistema informará si la persona fue elegida como jurado principal o suplente, además del puesto asignado, la mesa y la función específica que deberá cumplir. Quienes sean seleccionados tendrán la responsabilidad de apoyar directamente el desarrollo de la votación, cumpliendo tareas esenciales durante toda la jornada: La designación se realiza mediante sorteo entre ciudadanos habilitados, incluyendo trabajadores, estudiantes y docentes. Quienes no atiendan el llamado sin justificación pueden enfrentar sanciones económicas significativas. Además, los jurados deberán asistir a capacitaciones obligatorias donde se explican los procedimientos, con el fin de asegurar que el proceso electoral se desarrolle correctamente.