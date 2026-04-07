El candidato presidencial colombiano Iván Cepeda Castro sostuvo su segundo encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al término de una visita de una semana al país norteamericano. El encuentro se desarrolló en el Palacio Nacional y fue calificado por Cepeda como “constructivo”, reforzando el diálogo iniciado en noviembre de 2025. La reunión forma parte de una gira internacional que también incluyó visitas a Brasil y España. Siga las Elecciones en Colombia 2026 Durante su primera visita a México, tras ganar la consulta interna del Pacto Histórico, Cepeda dialogó con migrantes colombianos y compartió experiencias con representantes del partido Morena. Iván Cepeda Castro es político, filósofo y activista de derechos humanos colombiano. Nació en Bogotá el 24 de octubre de 1962 y es hijo del senador Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1994, y de la concejal Yira Castro, ambos líderes de izquierda. Actualmente se desempeña como senador de la República y preside la Comisión de Paz del Senado. Cepeda es el candidato del Pacto Histórico, la coalición del presidente Gustavo Petro, para las elecciones presidenciales de 2026. Su carrera política incluye la negociación de paz con el ELN y la construcción de la política de “paz total” del gobierno Petro, lo que lo convierte en una de las figuras más destacadas de la izquierda colombiana. Las reuniones de Cepeda con Sheinbaum, Lula da Silva y Pedro Sánchez buscarían consolidar su proyección internacional y fortalecer su perfil presidencial. Según su campaña, estos encuentros persiguen “una interlocución fluida con líderes globales”, mostrando la capacidad de Colombia para participar activamente en el escenario regional e internacional. Cada visita ha abordado temas específicos: en España discutió la paz en América Latina, en Brasil se centró en la reforma agraria y en México puso el foco en asuntos migratorios y la relación con un gobierno cercano al progresismo regional. Además de su encuentro con Sheinbaum, Cepeda se reunió con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, como parte de una agenda internacional que busca proyectar su candidatura. El segundo encuentro con Sheinbaum se realizó al cierre de su visita de una semana en México. Durante sus actividades en México, Cepeda dialogó con migrantes colombianos y compartió experiencias con representantes de Morena. Su campaña ha recibido respaldo de figuras como la senadora Clara López, quien renunció a su aspiración presidencial para apoyar a Cepeda en la contienda electoral que tendrá su primera vuelta el 31 de mayo de 2026.